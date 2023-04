Da quando Resident Evil 4 Remake ha fatto capolino sul mercato il 23 marzo scorso, trasportando nuovamente i giocatori nei panni di Leon Kennedy, ha dominato qualsiasi classifica, tra cui quella di Steam. Dopo due settimane però il titolo di Capcom ha ceduto nuovamente il trono a Steam Deck, che è tornata a occupare la prima posizione.

Al terzo posto troviamo invece, inaspettatamente, FIFA 23, probabilmente per il confluire di due motivazioni: la prima è l’annuncio del logo ufficiale di EA Sports FC, ovvero l’erede di FIFA che verrà alla luce quest’anno (e di cui potete trovare tutte le informazioni in questo articolo); l’altra è invece l’offerta che vede protagonista l’ultima iterazione dell’iconico simulatore calcistico, che in questi giorni è scontato del 70% su Steam, diventando dunque appetibile per tutti coloro che non lo avevano ancora acquistato.

Di seguito vi riportiamo la classifica intera delle vendite di Steam della settimana che va dal 4 all’11 aprile 2023, che potete consultare anche a questo indirizzo:

Steam Deck Resident Evil 4 Remake FIFA 23 Dredge The Elder Scrolls Online Call of Duty: Modern Warfare 2 Sons of the Forest Rust Hogwarts Legacy Demonologist

Ovviamente, la prossima settimana la situazione potrebbe ribaltarsi nuovamente, riportando Resident Evil 4 Remake in vetta. Non ci resta dunque che attendere i prossimi report di Steam.