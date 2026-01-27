Il Virtual Boy sta per tornare in una forma che nessuno avrebbe immaginato: Nintendo ha svelato la lineup completa dei giochi della sua console più controversa in arrivo su Switch e Switch 2, confermando al contempo che due titoli mai pubblicati originariamente diventeranno finalmente giocabili. Si tratta di un'operazione di recupero storico senza precedenti per la Grande N, che riporta in vita una piattaforma che venne ritirata dal mercato dopo meno di un anno dal lancio nel 1995, rappresentando uno dei fallimenti commerciali più clamorosi dell'azienda di Kyoto.

Per accedere a questa collezione vintage sarà necessario acquistare un accessorio dedicato, disponibile in due versioni: il modello standard al prezzo di 79,99 euro e una variante in cartone a 19,99 euro. Senza uno di questi dispositivi non sarà possibile fruire dei titoli Virtual Boy, che verranno integrati nel servizio il 17 febbraio prossimo.

La prima ondata di giochi comprende sette classici: Teleroboxer, Galactic Pinball, Red Alarm, Golf, Virtual Boy Wario Land, 3D Tetris e The Mansion of Innsmouth. Si tratta di una selezione che abbraccia diversi generi, dal boxing in prima persona ai puzzle game stereoscopici, passando per il platform che molti considerano il miglior titolo dell'intera libreria Virtual Boy.

Due giochi originariamente cancellati, Zero Racer e D-Hopper, vedranno finalmente la luce dopo quasi trent'anni di oblio

Nintendo ha inoltre confermato che nove titoli aggiuntivi arriveranno "in futuro", inclusi Mario Clash, Mario Tennis, Jack Bros, Space Invaders Virtual Collection, Virtual Bowling, Vertical Force e V-Tetris. La vera sorpresa riguarda però Zero Racer e D-Hopper, due progetti che non videro mai una release commerciale e che rappresentano autentiche curiosità per collezionisti e storici del gaming.

L'accesso ai giochi Virtual Boy sarà riservato agli abbonati al Nintendo Switch Online Expansion Pack, il tier premium del servizio online che costa 39,99 euro all'anno e che già garantisce l'accesso ai cataloghi Nintendo 64, Game Boy Advance e Sega Mega Drive. Si tratta di un ulteriore incentivo per chi ancora non avesse sottoscritto l'abbonamento espanso, sebbene il costo dell'accessorio fisico necessario rappresenti una barriera d'ingresso significativa.

Il Virtual Boy originale fu un tentativo pionieristico di realtà virtuale che si rivelò un disastro commerciale, principalmente a causa del prezzo elevato e del display monocromatico rosso e nero che causava affaticamento visivo dopo poche sessioni di gioco. Nonostante la breve vita commerciale, la console riuscì comunque a produrre alcuni titoli memorabili, con VB Wario Land e Mario's Tennis che ancora oggi vengono ricordati come piccoli gioielli del design Nintendo.