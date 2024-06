Dune II Remastered è in arrivo, ma non dove ve lo aspettereste.

Robert Koon, uno dei programmatori originali di Dune II, ha intrapreso un progetto affascinante: creare una versione migliorata, sotto ogni aspetto, dell'immortale gioco per Amiga.

Nonostante la versione originale per questa storica piattaforma soffrisse di diverse limitazioni tecniche, Koon è determinato a realizzare una versione che rispecchi pienamente il potenziale del gioco, migliorandola in ogni suo aspetto per allinearsi alla visione originale dell'opera.

Dune II, sviluppato da Westwood Studios, è ampiamente riconosciuto come uno dei titoli pionieristici del genere RTS (Real-Time Strategy). La sua influenza si è estesa a tuta una serie di produzioni successive, di grande successo, quali le serie di Command & Conquer e Warcraft.

Nonostante il gioco sia stato accolto positivamente su molte piattaforme, la versione per Amiga lasciava molto a desiderare. Secondo Koon, questa accusava la necessità di cambiare frequentemente disco, oltre a presentare una sequenza introduttiva ridotta, e una colonna sonora limitata, per via dei limiti tecnici dell'Amiga, oltre all'assenza di una versione appositamente sviluppata per il chipset AGA (Advanced Graphics Architecture).

Il desiderio di Koon, quindi, è di creare una vera e propria Remastered di Dune II per Amiga, in modo tale da correggere questi problemi e di offrire un'esperienza di gioco degna di essere chiamata tale.

Ha annunciato di voler sviluppare la nuova versione da zero, riprogettando il gioco per sfruttare pienamente le capacità del chipset AGA e garantire il supporto nativo PAL. Il suo obietivo è che gli appassionati possano godere di Dune II nella versione che avrebbe dovuto essere disponibile ai tempi della sua prima uscita.

Questo progetto non solo evidenzia l'enorme legame di Koon con la piattaforma Amiga, ma offre anche agli amanti del retrogaming un motivo per riscoprire uno degli RTS più influenti di tutti i tempi, in una versione riveduta e corretta, capace di sfruttare appieno l'hardware dell'epoca.