Dying Light 2: finalmente svelato il gameplay del titolo

Dopo una lunga attesa è stato finalmente svelato da Techland il gameplay alla base del promettente Dying Light 2 con un lungo video.

Dopo una lunga e interminabile attesa finalmente Techland ha rimosso definitivamente i veli che ancora avvolgevano l’attesissimo Dying Light 2. Come vi avevamo annunciato qualche settimana fa, infatti, il 26 agosto è finalmente giunto e, con esso, anche il tanto atteso video da oltre trenta minuti di gameplay del titolo di Techland.

Nel video possiamo vedere il personaggio che cerca di inflitrarsi all’interno di una zona protetta da una delle fazioni della città che controlla l’acqua. Il protagonista prende in ostaggio un uomo che conosce una via d’accesso: avrebbe però potuto ucciderlo, rendendo più difficile entrare. Le scelte, infatti, saranno una parte fondamentale del gioco e andranno a influenzare sia la trama che gli ambienti. La sequenza ci porta verso un grande combattimento, in cui possiamo ammirare sia armi bianche che da fuoco, combinabili con il rampino per creare combo e attacchi speciali. Vediamo anche un nemico corazzato con una sorta di armatura a placche che utilizza attacchi più potenti della norma. Ecco a voi il filmato, che inizia intorno alle seconda ora.

Oltre a tutto quello che è emerso da questo decisamente interessante video gameplay, Dying Light 2 si preannuncia particolarmente spettacolare. Come riporta anche la nostra anteprima direttamente dalla Gamescom 2019, che potete trovare qui, infatti: “sono veramente pochi i dubbi che ad oggi scalfiscono la solida superficie di Dying Light 2“. Un titolo che quindi promette decisamente bene.

Dying Light 2 è attualmente atteso per un periodo non precisato del 2020 per Xbox One, PlayStation 4 e PC.

Che ne pensate di questa notizia, il video rilasciato da Techland ha definitivamente acceso il vostro interesse su Dying Light 2? Che ne pensate di questo titolo, lo avete già prenotato o aspetterete un calo di prezzo? Fateci sapere i vostri piani personali a riguardo direttamente nei commenti!