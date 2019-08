Dying Light 2: Techland svela la data della presentazione del gameplay

Dying Light 2 si appresta a mostrarsi al mondo intero. Gli sviluppatori hanno infatti annunciato che il 26 agosto, alle 20.00, sveleranno tramite un evento live stream la demo estesa del gameplay. L’annuncio è arrivato tramite i social network del gioco, come potete vedere poco sotto.

La demo durerà circa trenta minuti e ci permetterà di vedere nel dettaglio il sistema di scelte e conseguenze che gli sviluppatori stanno creando per il gioco. In Dying Light 2, infatti, dovremo prendere delle decisioni, supportando ad esempio una fazione piuttosto che un’altra, e ciò cambierà non solo la trama, ma anche l’ambiente di gioco e, alla fine, il mondo intero. La demo che sarà mostrata il 26 agosto è la stessa dell’E3 2019: alla kermesse losangelina, però, era stata riprodotta a porte chiuse.

The time has come to show you #DyingLight2 Official Gameplay Demo! Join us on a special stream on 26th August at 8PM CEST / 11AM PDT!

SET A REMINDER – you don’t want to miss it! pic.twitter.com/OPGIMAZKMY

— Dying Light (@DyingLightGame) August 14, 2019