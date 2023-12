È arrivata la prima console portatile con CPU RISC-V

Sipeed, azienda specializzata in hardware embedded, ha fatto un passo coraggioso nel mondo del gaming con la sua ultima innovazione, la Lichee Pocket 4A. Presentata come il primo dispositivo basato su LM4A dedicato al gioco, questa console portatile è destinata a entrare in competizione con console del calibro di Nintendo Switch e Valve Steam Deck, offrendo una miscela unica di portabilità e calcolo ad alte prestazioni.

Sipeed ha annunciato per la prima volta il System-on-Module (SOM) LM4A a dicembre, promettendo un dispositivo RISC-V in grado di competere testa a testa con il Raspberry Pi 4 Model B. Il Lichee Pocket 4A è la manifestazione di questa promessa, con un processore T-Head TH1520 a 64 bit con quattro core C910 che funzionano fino a 2,4GHz. Con 8GB o 16GB di memoria LPDDR4X e 32GB o 128GB di memoria eMMC, gli utenti possono scegliere la configurazione più adatta alle loro esigenze di gioco.

Il design del Lichee Pocket 4A rispecchia quello delle console portatili più diffuse, con uno schermo touch centrale di grande formato da 7" 1280×800 pixel e controller analogici e digitali staccabili su entrambi i lati. Questo approccio incentrato sul gioco si discosta dai precedenti progetti di Sipeed in materia di carrier, enfatizzando la versatilità del dispositivo.

Internamente, il dispositivo vanta una connessione Ethernet gigabit cablata, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, porte USB 3.0 Type-A e USB 2.0 Type-C, slot per schede microSD, altoparlanti stereo, microfono MEMS e l'inaspettata inclusione di un sensore fotografico Omnivision OV5693 da cinque megapixel. La batteria da 6000mAh alimenta il dispositivo, anche se i tempi di funzionamento specifici non sono stati resi noti.

Supporterà Debian Linux o una versione non specificata di Android, per soddisfare un'ampia base di utenti. Il dispositivo è attualmente disponibile per il pre-ordine sul sito web di Sipeed, dove l'azienda accetta depositi di 10 dollari a fronte di un prezzo al dettaglio non ancora comunicato.