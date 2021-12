È già tempo di una nuova PS5? Sony sarebbe al lavoro su una console ancora più potente

PS5 è il nome di una delle console più introvabili negli ultimi tempi, assieme alla sua controparte Xbox Series X/S targata Microsoft. La situazione attuale è ormai nota a tutti, riguardante uno shortage che pare non avere mai fine e che sta dando del filo da torcere a Sony per cercare una soluzione al problema, e che sta portando ad un bagarinaggio imbarazzante. Chiunque è al corrente di quanto sia difficile trovare una di queste console in questo periodo (e ciò vale anche per le componenti per PC), ma nonostante ciò Sony non ha fermato i suoi piani di sviluppo, e pare star lavorando ad un nuovo ambizioso progetto.

UPDATED Went Live 8th December 2021: "A device may be run in a timing testing mode in which the device is configured to disrupt timing of processing that takes place on the one or more processors while running an application with the one or more processors. The application https://t.co/Yjp2KsK6DK — @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) December 12, 2021

Nelle ultime ore è giunta voce dall’utente Twitter Zuby_Tech che Sony è al lavoro su una nuova console, e sempre tramite lo stesso tweet possiamo vedere già alcune caratteristiche di essa. Queste risalivano allo scorso ottobre, ma pare che soltanto negli ultimi giorni si abbiano informazioni più concrete al riguardo.

Con i dati che sono stati forniti, è abbastanza certo che ciò su cui Sony sta lavorando sia una console più potente di quelle che abbiamo visto fino ad ora, persino più di PS5. Oltre a ciò, pare che questa includerà anche il servizio di Cloud Gaming, che potrebbe essere utilizzato per vari scopi, tra cui la retrocompatibilità.

Al momento non si hanno molte informazioni su ciò che sta accadendo dietro le quinte, per cui ora come ora è possibile soltanto fare qualche speculazione. Alcuni utenti su Twitter, infatti, credono che Sony possa essere al lavoro per implementare la retrocompatibilità per i titoli PS3, o addirittura PS1 e PS2, alla PS5. Altri, invece, pensano che tutto ciò serva per portare i giochi PS4 alla next-gen.