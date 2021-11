PS5: la soluzione per sconfiggere i bagarini arriva dal Giappone

Il bagarinaggio di PS5 non si accenna a fermare, e probabilmente il tutto proseguirà finchè le scorte delle console non riusciranno a trovare una maggiore diffusione sul mercato mondiale. Fin da quando i bagarini si sono palesati sul web, in molti hanno provato a mettere un freno alla vendita a prezzi folli di console, ma a quanto pare è un rivenditore giapponese ad aver trovato un metodo per mettere il bastone tra le ruote ai bagarini.

Già il mese scorso, la catena di negozi giapponese Nojima Denki, aveva deciso di portare avanti una nuova politica ideata proprio per combattere i bagarini. In poche parole, i negozianti scrivevano il nome dell’acquirente su un lato della scatola di PS5. Quest’idea ha fatto velocemente il giro del Giappone, tanto che adesso anche un’altra catena di rivenditori ha deciso di prendere spunto da questa iniziativa.

Il rivenditore nipponico GEO, sta infatti intraprendendo nuove azioni per combattere lo scalping di PS5, dicendo ai propri clienti che verrà segnato il proprio nome all’interno della confezione di ogni console che verrà prenotata o venduta.

LOL wow. Nojima Denki shop is so hardcore about not letting resellers get their PS5 stock they say they will write your full name on the box at time of purchase, and open/dispose of the dual shock controller box as well. https://t.co/mSrcDDGSL4

— Gaijinhunter (@aevanko) October 8, 2021