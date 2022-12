Più volte quest’anno abbiamo assistito a delle forti richieste da parte dei fan di Bloodborne, i quali sperano di poter tornare a visitare Yharnam grazie a una reamster o un remake su PS5 e PC. Ad oggi questi desideri non sono ancora stati avverati, ma la fan base del soulslike con influenze gotiche e lovecraftiane è sempre molto attiva e non così arrendevole. Giusto qualche giorno fa, uno di questi appassionati ha provato a reimmaginare la soundtrack del titolo From Software come se fosse un picchiaduro.

L’autore di questo fantastico tributo a Bloodborne è Alex Moukala, un compositore che si occupa di creare le colonne sonore di film, videogiochi e trailer. Con un nuovo video pubblicato su Twitter qualche giorno fa, questo autore è riuscito a remixare la colonna sonora del soulslike esclusiva PS4 come se fosse un picchiaduro. Il risultato finale è a dir poco clamoroso, e sembra davvero di star ascoltando l’OST di un picchiaduro ispirato al capolavoro di From Software.

Il compositore mostra tutti i passaggi più importanti del suo recente lavoro nel video, svelando da dove ha preso alcune idee e come ha deciso di implementarle nel pezzo finale. L’epica oscura di Bloodorne erutta con grande enfasi fin dall’inizio della traccia, che presenta subito dei rimandi ritmici parecchio pompati, proprio come se fosse la colonna sonora di uno stage di un picchiaduro.

What if Bloodborne's music sounded like a Fighting Game Soundtrack? pic.twitter.com/CcWhMVDLty — Alex Moukala (@alex_moukala) December 8, 2022

Come fa notare anche lo stesso autore della traccia, il mood sonoro appare come un mix tra i temi epici e oscuri di Bloodborne e le sonorità musicali dei più recenti Tekken; un matrimonio a cui fino ad oggi non avevamo mai pensato, ma grazie a questa produzione di altissimo livello ora è anche realtà.

