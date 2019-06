E3 2019: secondo Elon Musk potremmo vivere all’interno di un videogioco

Durante l'E3 2019, Elon Musk ha spiegato che forse ci troviamo dentro un videogame: la grafica è ottima, ma la trama lascia un po' a desiderare...

Durante l’E3 2019 abbiamo potuto vedere i nuovi giochi in uscita nel corso dei prossimi mesi e anni, oltre ad assistere alle molte presentazioni dei grandi publisher. La kermesse losangelina però propone anche una serie di panel, all’interno dell’E3 Coloseum, meno chiacchierati ma non per questo meno interessanti: un esempio è quello di Netflix. Tra i vari, uno dei più interessanti è stato quello in cui sono apparsi Elon Musk (CEO di Tesla e SpaceX, tra i vari) e Todd Howard (capo di Bethesda Game Studios).

Durante il panel, Musk ha svelato qual è l’origine della sua passione per il mondo della tecnologia. Ecco le sue parole: “La ragione per la quale mi sono interessato alla tecnologia sono i videogame. Non avrei iniziato a programmare, probabilmente, se non fosse stato per i videogame. I videogiochi spingono molti giovani a interessarsi alla tecnologia.”

Elon Musk

Musk ha affermato che, tra i giochi più recenti, si è dedicato molto a Fallout 4. Ha inoltre riportato, nuovamente, una battuta che ama fare: “Se la realtà fosse un videogioco, la grafica sarebbe stupenda, la trama terribile e il tempo di spawn veramente lungo.” Si tratta solo di uno scherzo ricorrente che Musk ama fare, ma sembra quasi, in una certa misura, che il CEO di Tesla ci creda sul serio anche perché ha proseguito affermando: “Se supponiamo che ci saranno altri grandi miglioramenti all’interno dei videogame, accadranno due cose: ‘La civiltà finirà, oppure i giochi saranno così realistici da non poterli distinguere dalla realtà’.” Concludendo con un “Potremmo essere il videogioco di qualcun’altro, in questo momento“.

Diteci, voi cosa ne pensate? Siamo all’interno di un videogioco? E di che genere? E se ci trovassimo in un free to play game as a service?