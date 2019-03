E3 2019: Ubisoft rivela data e ora della conferenza

L'E3 2019 è sempre più vicino e ora Ubisoft conferma che sarà presente come ogni anno: ecco la data e l'orario della conferenza.

Giugno, per molti, significa l’arrivo dell’estate, ma per noi videogiocatori è sinonimo di E3. Quest’anno la kermesse losangeliana pare promettere meno sorprese, visto che Sony ha già confermato che non sarà presente, mentre Electronic Arts ha affermato che non condurrà una regolare conferenza, ma si dedicherà a una serie di livestream. L’evento, però, non ha perso tutti i propri partecipanti e ora uno dei grandi nomi dell’industria ha confermato data e ora della propria conferenza E3 2019: Ubisoft.

La società francese svelerà al mondo le ultime novità del proprio catalogo videoludico il 10 giugno alle 21.00 (ora italiana). L’informazione è stata condivisa su Twitter, insieme a un filmato che include alcuni istanti della conferenza dello scorso anno. Ubisoft propone spesso eventi dinamici e allegri, sopratutto grazie alla presenza di un piccolo spettacolo legato a Just Dance.

The countdown to #E32019 is on! Mark your calendars #UbiE3 kicks off on June 10th 🎉 pic.twitter.com/ziQqbyFLY3 — Ubisoft (@Ubisoft) March 27, 2019

Per questo E3 2019 le principali aspettative del pubblico sono legate a Watch Dogs 3. Sappiamo già che non sarà rilasciato un nuovo Assassin’s Creed e quindi la serie hi-tech dovrebbe trovare il proprio spazio. I rumor più recenti vogliono il gioco ambientato a Londra. Dovrebbe anche includere la possibilità di selezionare il sesso del protagonista: i personaggi avrebbero personalità diverse, quindi la trama, per quanto identica, sarebbe vissuta con piccole variazioni a seconda della scelta compiuta.

Ci dovrebbe anche essere un’evoluzione del sistema di movimento, con un parkour più dinamico. Ovviamente l’hacking rimarrebbe al centro della vicenda ma, a livello di combattimento, i rumor ritengono che ci si concentrerà sulle armi da fuoco di piccolo calibro e sui pugnali da combattimento. Si tratta però di rumor non confermati, quindi dobbiamo leggerli con la dovuta cautela.

Un altro grande nome è quello di Splinter Cell: siamo certi che molti fan sarebbero entusiasti di un ritorno in grande stile. Anche Ghost Recon: Wildlands potrebbe vedere un seguito, mentre For Honor potrebbe cogliere l’occasione per proporre una nuova corposa espansione. Anche Rainbow Six Siege sembra in ottima salute e potrebbe continuare a proporre “solo” nuovi contenuti, senza puntare su un seguito. Diteci, quali sono le vostre speranze per la conferenza Ubisoft?