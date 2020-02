E3 2020: un leak svela gli sviluppatori che saranno presenti a Los Angeles

Siamo sicuramente ancora ben lontani dalla stagione estiva, ma i primi rumor riguardanti il futuro Electronic Expo Entertainment hanno già iniziato ad invadere la rete. L‘E3 è oramai un pilastro dell’industria videoludica e la fiera losangelina riserva sorprese ai vari appassionati ogni singolo anno. Anche se le ultime edizioni sono state decisamente più “deboli” rispetto al passato hanno comunque saputo offrire ottimi show. Non sappiamo ancora come potrebbe andare questo E3 2020, ma in queste ultime ore un’interessante leak ci ha (potenzialmente) spoilerato le varie software house presenti all’evento.

Attraverso un documento postato in rete da un utente ResetEra abbiamo scoperto chi prenderà parte a questo E3 2020. Tra le varie compagnie elencate ci sono Ubisoft, Bethesda, Activison, Capcom, Amazon Games Studio, Epic Games, SEGA, Square Enix e Warner Bros Interactive. Anche se la lista elenca tutte queste software house, non va a specificare in che modo le varie compagnie saranno presenti sui palchi della fiera.

C’è da aspettarsi probabilmente di vedere le solite conferenze fatte da Ubisoft, Bethesda e Square Enix. Tuttavia ci sembra abbastanza improbabile che le altre case di sviluppo faranno delle conferenze dedicata durante il prossimo E3 2020. Sappiamo anche che Sony salterà anche la fiera di quest’anno mentre Microsoft tornerà sui palchi losangelini durante la prossima estate.

Ovviamente per il momento non ci sono state conferme riguardanti questi specifici leak dell’E3 2020. Tuttavia gran parte della compagnie elencate con questo leak prendono già parte da anni alla fiera losangelina, quindi non sarebbe così improbabile scoprire che questi rumor sono veritieri. Ci tocca ancora aspettare e vedere come le cose andranno ad evolversi durante i prossimi mesi. L’estate è per certo ancora lontana quindi è inutile farci tanti castelli in aria prima del dovuto.