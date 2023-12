EA condivide i numeri dei propri giochi del 2023 e sono alti

Il 2023 sta giungendo alla sua conclusione, e la casa di produzione Electronic Arts (EA) ha deciso di raccontarci, attraverso il comunicato stampa, "2023: Year in Gaming". L'anno è stato descritto come entusiasmante e direi che gli crediamo considerando l'enorme mole di giochi dell'azienda.

La priorità è stata posta sulla creazione di storie interattive di grande successo e sul potere della community attraverso strumenti social per i creator e per qualunque appassionato di videogiochi.

Il trend rilevante del 2023 è stato il crescente numero di persone in tutto il mondo che scelgono i giochi come mezzo di aggregazione, espressione creativa e formazione di comunità. Che si tratti di unirsi al club di EA SPORTS FC 24, vivere avventure equestri in The Sims 4, collaborare con Post Malone in Apex Legends o affrontare le paure nella Stagione 6: Creazioni Oscure di Battlefield 2042, il comunicato attribuisce questo successo ai talentuosi team di EA e alla sua vasta community globale di giocatori.

Nel corso del 2023, The Sims 4 ha conquistato il titolo di gioco più giocato nei 23 anni di storia del franchise. Madden NFL ha accolto sempre più appassionati di football, con Madden NFL 24 che ha superato il successo della sua versione precedente durante la prima settimana di lancio. Respawn Entertainment ha presentato il nuovo capitolo della storia di Cal Kestis, Star Wars Jedi: Survivor. Inoltre, EA SPORTS FC si è confermato il franchise più popolare dell'anno e il franchise mobile più amato.

Questi successi non solo testimoniano l'abilità di EA nel saper lavorare sugli aggiornamenti online, ma anche di saper creare esperienze single player di gran livello come Dead Space Remake e Star Wars Jedi Survivor