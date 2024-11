EA fa tornare in vita Command & Conquer, ma non come ci aspettavamo

Electronic Arts ha annunciato il rilancio di Command & Conquer: Tiberium Alliances tramite la creazione di una pagina dedicata sul portale di Steam, segnalando un'imminente riedizione del gioco originariamente pubblicato nel 2012. La nuova versione del gioco, proprio come l'originale, sarà disponibile gratuitamente.

Command & Conquer: Tiberium Alliances è noto per essere un'entrata atipica nella serie di giochi di strategia in tempo reale Command & Conquer, sviluppata originariamente come MMO gratuito basato su browser. Questo titolo permette ai giocatori di controllare una delle due fazioni disponibili, GDI o NOD, con la possibilità di gestire edifici, unità e difese, oltre a poter ricercare aggiornamenti similmente ai giochi RTS classici della serie.

Un elemento distintivo del gioco è il suo strato strategico, che include l'acquisizione di territori e la formazione di alleanze con altri giocatori, aspetti che verranno mantenuti anche nella nuova versione per Steam.

Vista la popolarità della serie, molti fan desiderano vedere più remasterizzazioni dei giochi classici di Command & Conquer, ma al momento l'unica collezione rimasterizzata rilasciata è stata quella del 2020. La decisione di EA di riproporre Tiberium Alliances potrebbe, quindi, riflettere una strategia diversificata di rivisitazione dei suoi titoli, sperando di rinvigorire l'interesse nei confronti di giochi meno noti della serie.

Al momento, la data di rilascio per la versione Steam di Tiberium Alliances è indicata solo come "prossimamente", mantenendo alta l'attesa fra i giocatori e gli appassionati della serie.

D'altronde, Command & Conquer è una saga videoludica che ha segnato l'infanzia e l'adolescenza di molti appassionati di strategia in tempo reale. La serie ha avuto inizio nel lontano 1995, con il rilascio del primo gioco che non solo ha definito un genere, ma ha anche creato un robusto standard per i titoli futuri. Questo gioco si distingueva per la sua capacità di fondere una narrazione intrigante con un gameplay che richiedeva sia strategia rapida che pensiero tattico a lungo termine.

Command & Conquer: Tiberium Alliances, presentato nel 2012, si è discostato dal tradizionale gameplay solitario, introducendo un formato di gioco basato su browser incentrato sulla collaborazione e la competizione tra giocatori. Questo cambiamento ha portato una ventata di novità nella serie, mantenendo vivo l'interesse nel tempo.ì

Nonostante la natura gratuita del gioco, il modello di business di Tiberium Alliances si basava su microtransazioni, che permettevano ai giocatori di accelerare il loro progresso o rafforzare le loro forze, una prassi ormai comune nei giochi gratuiti ma che all'epoca iniziava a prendere piede anche nei titoli più impegnativi.

Con il recente annuncio del rilancio sulla piattaforma Steam, si apre un nuovo capitolo per Tiberium Alliances, e forse anche per la serie Command & Conquer nel suo complesso. La mossa di EA indica una possibile rivitalizzazione e sperimentazione continua, che potrebbe portare a nuovi sviluppi e magari alla rinascita di altri titoli classici della serie.