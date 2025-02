Command & Conquer: la serie RTS leggendaria sopravviverà grazie alla community

La gaming community di Command & Conquer sta per vivere una rivoluzione senza precedenti grazie a due iniziative che segnano un capitolo storico nella politica di Electronic Arts verso i propri titoli classici. In un'industria spesso criticata per l'abbandono delle opere del passato, EA ha compiuto un passo certamente molto apprezzabile. Liberando il codice sorgente di alcuni dei più iconici titoli della serie e implementando il supporto a Steam Workshop su larga scala, l'azienda californiana mette nelle mani dei fan gli strumenti per garantire non solo la sopravvivenza, ma la continua evoluzione di questi capolavori strategici che hanno segnato la storia del gaming.

La decisione di rilasciare il codice sorgente completo di Command & Conquer (Tiberian Dawn), C&C Red Alert, C&C Renegade e C&C Generals con la sua espansione Zero Hour rappresenta un caso rarissimo nell'industria videoludica. I titoli, pubblicati sotto licenza GPL, saranno ora disponibili per chiunque voglia studiarli, modificarli o utilizzarli come base per nuovi progetti. L'apertura di questo patrimonio digitale non è solo un'operazione di preservazione, ma un vero e proprio investimento sul futuro della community.

Un ruolo fondamentale in questa operazione è stato svolto da Luke "CCHyper" Feenan, veterano ventennale della community di C&C, modder di lungo corso e amministratore di CnCNet. Sotto la supervisione del produttore Jim Vessella, Feenan ha dedicato un anno intero al recupero e alla ricostruzione degli archivi Perforce del codice sorgente, riportandoli a uno stato funzionante che permetterà interventi profondi sui giochi classici.

Parallelamente al rilascio del codice, EA ha implementato il supporto completo a Steam Workshop per una vasta gamma di titoli della saga: C&C Renegade, C&C Generals e Zero Hour, C&C 3 Tiberium Wars e Kane's Wrath, C&C Red Alert 3 e Uprising, e C&C 4 Tiberian Twilight. Questo aggiornamento consente ai creatori di mappe personalizzate di pubblicare e condividere facilmente i propri lavori attraverso la piattaforma di Valve.

Gli strumenti di editing delle missioni e il World Builder sono stati aggiornati per consentire la pubblicazione diretta dei contenuti su Steam Workshop. Quando un giocatore si iscrive a un elemento dello Workshop, i giochi scaricheranno automaticamente quel contenuto al prossimo avvio, integrando le mappe personalizzate nei menu di selezione per il gioco singolo e multiplayer.

Come ciliegina sulla torta, EA ha rilasciato un pacchetto "C&C Modding Support" contenente i file sorgente XML, Schema, Script, Shader e Mappa per tutti i giochi che utilizzano il motore SAGE, esaudendo una richiesta che la community avanzava da quasi 15 anni.

Questa iniziativa si inserisce in un percorso iniziato circa cinque anni fa con il rilascio del codice sorgente dei file DLL di C&C Remastered Collection, un'operazione che aveva già ricevuto ampi consensi in tutta l'industria. Il modello di preservazione attiva adottato da EA potrebbe rappresentare un esempio virtuoso per altri publisher alle prese con la gestione dei propri cataloghi storici.

La scelta di rilasciare il codice di C&C Renegade è particolarmente significativa per la community di W3DHub, che da quasi vent'anni spinge ai limiti le potenzialità di questo titolo. Allo stesso modo, per gli appassionati di Generals e Zero Hour che mantengono vivi questi giochi con tornei multiplayer e contenuti creativi, l'accesso al codice sorgente apre scenari finora inimmaginabili.

Il progetto ha richiesto una collaborazione estesa tra diversi team di EA, il supporto della dirigenza e mesi di lavoro ingegneristico, oltre a un profondo coinvolgimento delle figure chiave della community di C&C. Luke Feenan ha voluto ringraziare esplicitamente i numerosi tester della community e tutti coloro che hanno segnalato bug e problemi nei giochi della serie su Reddit e Steam.

Un riconoscimento particolare è stato riservato al direttore tecnico Brian Barnes per l'autonomia concessa nello sviluppo del progetto, e a Jim Vessella per il coordinamento generale e il continuo supporto alla visione comunitaria della serie.

Come ulteriore regalo per celebrare il rilascio del codice sorgente, EA ha digitalizzato e condiviso alcuni rari filmati di gameplay dalle prime fasi di sviluppo di C&C Renegade e C&C Generals, un vero tesoro per gli storici e gli appassionati della serie.

Tutti i contenuti generati dagli utenti per i titoli C&C rientrano nelle Linee Guida per il Modding del franchise di Command & Conquer, recentemente aggiornate per riflettere questa nuova iniziativa. EA sottolinea l'importanza del rispetto per il lavoro degli autori originali, specialmente per i contenuti creati negli anni precedenti, invitando la community a seguire queste linee guida per mantenere un ecosistema creativo sano.

Sia mai che tutto questo non possa spingere EA a far resuscitare la saga di Command & Conquer, una serie dormiente da ormai troppo tempo.