EA: secondo Patrick Klaus “sembra un’azienda nuova, vogliamo creare grandi giochi”

EA Motive, lo studio canadese fondato nel 2015 dalla produttrice di Assassin’s Creed, Jade Raymond è ora guidato da Patrick Klaus, che ritorna in EA dopo diversi anni di esperienze che lo hanno portato a lavorare in Ubisoft. La Raymond attualmente è impegnata nello studio di sviluppo first party di Google Stadia, che non ha ancora rivelato alcun nuovo progetto dedicato alla piattaforma di gaming in streaming.

All’inizio di questa settimana, il sito web GamesIndustry ha pubblicato un’intervista con il nuovo direttore generale di EA Motive. Klaus ha fatto notare come questa non sia la sua prima volta all’interno di Electronic Arts, e di come stia notando che le cose nella compagnia americana siano cambiate nettamente nel tempo. “Sembra un’azienda diversa, un’azienda molto più focalizzata sulla qualità. Questo è uno dei motivi che mi ha convinto a tornare, anche se in realtà la priorità numero uno è che vogliamo fare grandi giochi insieme, e i dirigenti di EA stanno davvero dando tutto il loro supporto per permetterci di realizzare alcuni fantastici giochi.”

Infine Klaus ha voluto sottolineare che “Sono tempi diversi, c’è una leadership diversa, un messaggio diverso. Tutto questo viene rafforzato ogni giorno tramite i messaggi e nelle discussioni che abbiamo. Sembra davvero che la qualità sia la nostra priorità assoluta.”

EA Motive è uno studio che è stato originariamente creato per sviluppare esperienze d’azione/avventura, una tipologia che è ancora abbastanza carente nei prodotti attuali di EA. Il team sta attualmente lavorando ad una nuova IP e Klaus ha confermato che i lavori stanno continuando, insieme a un nuovo progetto che proporrà “un’esperienza davvero unica su Star Wars”. Cosa pensate delle parole di Patrick Klaus? Siete curiosi di vedere i prossimi progetti non ancora annunciati di EA? Diteci la vostra.