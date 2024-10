Mettiti al volante con F1 24! Acquista il codice per Origin su Amazon a soli 35€

Se avete già esplorato tutti i capitoli di EA SPORTS F1 e vi sentite pronti a fare il salto nella versione 2024, l'attesa potrebbe esservi valsa la pena. Amazon offre infatti il seriale per Origin a soli 35€, con uno sconto di quasi il 60% sulla Standard Edition del titolo ufficiale dedicato alla Formula 1.

EA SPORTS F1 24 Standard Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

EA SPORTS F1 24 Standard Edition è l'acquisto perfetto per gli appassionati di corse e videogiochi di simulazione che cercano un'esperienza di gioco immersiva e tecnicamente avanzata. Con la sua innovativa Carriera Pilota, i giocatori hanno l'opportunità unica di gareggiare nei panni degli attuali piloti di F1, esplorando un sistema di riconoscimenti dei piloti che valorizza i successi ottenuti durante più stagioni.

Coloro che amano seguire la F1 troveranno appassionanti le riunioni segrete, le rivalità multi-stagione e le battute tratte da autentiche comunicazioni di F1, elementi che aggiungono profondità e realismo al gioco. Il titolo è quindi consigliato a chi desidera un'esperienza di guida autentica, oltre agli appassionati del mondo della Formula 1 alla ricerca di un'immersione totale nel loro sport preferito.

Inoltre, con il suo più grande aggiornamento alla fisica e alla guida mai realizzato in un titolo di F1, EA SPORTS F1 24 Standard Edition mira a offrire un'esperienza di guida senza precedenti. Le nuove tecnologie introdotte, come il sistema cinetico delle sospensioni, modelli delle gomme migliorati e la simulazione aerodinamica più dettagliata, insieme a nuove impostazioni del motore e opzioni di assetto vettura ampliate, sono pensate per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti e degli esperti di simulazioni di corse.

Vedi offerta su Amazon