EA Sports FC 24 | Migliori giocatori per la Carriera Allenatore

Come i giocatori di vecchia data sicuramente sapranno, gli ultimi anni di "vita" del franchise EA Sports FC (ex FIFA) hanno visto salire alla ribalta la modalità Carriera Allenatore. Questa modalità di gioco, come il nome potrebbe suggerire, ci vedrà partire dal basso per poi farci arrivare sulle panchine dei club più prestigiosi al mondo, sempre se riusciremo ad allestire una rosa all'altezza del compito, ovviamente.

La Carriera Allenatore è la modalità offline di EA Sports FC 24, che si "contrappone" alla celeberrima modalità Ultimate Team, che ha consentito al franchise di Electronic Arts la sua egemonia online.

Fortunatamente, le differenze con le precedenti iterazioni del gioco non saranno tantissime, ragion per cui i giocatori più esperti non si ritroveranno spiazzati dalle novità aggiunte dal team di sviluppo, che hanno prediletto un approccio più conservativo. Come avvenuto in passato, dovrete allestire una rosa competitiva, composta in egual misura da atleti affermati e da giovani promesse in rampa di lancio, nella speranza che possano diventare perni centrali della vostra formazioni o pedine di scambio per arrivare ad altri campioni.

Ma quali sono i migliori giovani da acquistare in EA Sports FC 24? La lista sarebbe lunghissima, potenzialmente infinita, ma abbiamo stilato un piccolo elenco di atleti che potrebbe fare al caso vostro.

EA Sports FC 24: quali giocatori comprare per la Carriera Allenatore?

Nelle righe che seguono, troverete una piccola lista di giocatori che, divisi per ruolo, potreste acquistare per rinforzare la vostra rosa.

Jamal Musiala (20anni) - Bayern - CAM/CM - 86 OVR/93 POT

Pedri (20 anni) - Barcellona - CM - 86 OVR/92 POT

Doué (18 anni) - Rennes - COC/AD - 71 OVR/86 POT

Jude Bellingham (20 anni) - Real Madrid - CM/CAM - 87 OVR/91 POT

Josko Gvardiol (21 anni) - Man City - CB/LB - 82 OVR/88 POT

Bukayo Saka (21 anni) - Arsenal - RW - 86 OVR/90 POT

Florian Wirtz (20 anni) - Leverkusen - CAM/CM - 85 OVR/91 POT

Gavi (18 anni) - Barcellona - CM - 83 OVR/90 POT

Eduardo Camavinga (20 anni) - Real Madrid - CDM/CM - 82 OVR/89 POT

Nuno Mendes (21 anni) - PSG - LB - 82 OVR/87 POT

Iling Junior (19 anni) - Juventus - ES/AS - 71 OVR/85 POT

Balde (19 anni) - Barcellona - LB - 81 OVR/89 POT

Xavi Simons (20 anni) - RB Lipsia (PSG) - CAM - 80 OVR/89 POT

Arnau Martinez (20 anni) - Girona - RB - 80 OVR/86 POT

Gabri Veiga (21 anni) - Al Ahli - CM/CAM - 78 OVR/89 POT

Karim Adeyemi (21 anni) - Dortmund - ST/LW - 80 OVR/87 POT

Moises Caicedo (21 anni) - Chelsea - CDM/CM - 80 OVR/85 POT

Yeremy Pino (20 anni) - Villarreal - LW/RW/ST - 79 OVR/87 POT

Ryan Gravenberch (21 anni) - Liverpool - CM/CDM/CAM - 79 OVR/87 POT

Miretti (19 anni) - Juventus - CC/COC - 75 OVR/88 POT

Florian Balogun (21 anni) - Monaco - ST - 79 OVR/86 POT

Antonio Silva (19 anni) - Benfica - CB - 78 OVR/88 POT

Goncalo Inacio (21 anni) - Sporting - CB - 79 OVR/86 POT

Piero Hincapie (21 anni) - Bayer Leverkusen - CB/LB - 79 OVR/86 POT

Nico Williams (20 anni) - Athletic Bilbao - RW/LW - 80 OVR/86 POT

Elye Wahi (20 anni) - Lens - ST - 78 OVR/86 POT

Michael Olise (21 anni) - Crystal Palace - RW - 78 OVR/84 POT

Lucas Chevalier (21 anni) - Lille - GK - 78 OVR/84 POT

Ovviamente, il motivo principale per investire su giocatori così giovani risiede nel fatto di far aumentare il loro potenziale, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Per raggiungere questo obiettivo, dovrete assoldare i migliori professionisti nel vostro staff, così da ricavare il massimo potenziale dai vostri atleti. Studiate attentamente la rosa nell'apposito HUB e cercate di spendere le risorse a vostra disposizione in maniera omogenea nei vari reparti, così da ottenere il miglior risultato possibile, facendo crescere tutti i giovani in egual misura.