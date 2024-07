Guida la nazionale con EA SPORTS FC 24 a soli 19,90€!

Cercate un nuovo videogioco da sfruttare per tutta l'estate, da soli ma anche con gli amici? Per tutti gli appassionati di calcio, Amazon ha lanciato una promozione imperdibile su EA SPORTS FC 24 Standard Edition per Xbox Series X e Xbox One. Originariamente proposto a 24,98€, ora è disponibile al prezzo di soli 19,90€. Questa offerta rappresenta uno sconto incredibile del 20%, permettendovi di vivere l'esperienza entusiasmante del torneo UEFA EURO 2024 e di guidare la vostra nazionale verso la gloria, il tutto con il realismo incrementato dalla tecnologia HyperMotionV. Non farti scappare l'occasione, finché è ancora attiva la promo su Amazon!

EA SPORTS FC 24 Standard Edition: guida la tua nazionale alla vittoria!

EA SPORTS FC 24 Standard Edition è il prodotto ideale per gli appassionati di calcio e sport in generale che desiderano vivere l'emozione dei grandi tornei, direttamente dalla comodità della propria casa sulla propria splendida console. Inoltre, come accennato nell'introduzione, grazie alla tecnologia HyperMotionV questo gioco offre un livello di realismo mai visto prima, rendendolo una scelta perfetta per chi vuole sentirsi parte dell'azione in un vero campo da calcio! Da menzionare anche la possibilità di aggiungere gratuitamente aggiornamenti legati al torneo, in modo tale da godere di un'esperienza sempre aggiornata e senza costi aggiuntivi.

Per i giocatori che amano la tattica e la gestione, EA SPORTS FC 24 Standard Edition offre le modalità Carriera giocatore o tecnico, dove scegliere di scendere in campo come giocatori o di sedere in panchina come tecnici per scrivere la propria storia nel mondo del calcio! Inoltre, per gli amanti del collezionismo e della personalizzazione, la modalità Ultimate Team consente di creare la squadra dei sogni e di competere contro altri giocatori online. .

Da menzionare anche Il motore Frostbite migliorato che vi assicura dei giocatori non solo incredibilmente realistici ma anche pieni di dettagli mai visti prima, dalla texture delle divise alle espressioni dei calciatori. Inoltre, potrete sperimentare la bellezza della telecronaca sportiva e un'atmosfera da stadio al 100%.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition è in vendita al prezzo speciale di 19,99€, rispetto al prezzo originale di 24,98€. Stiamo parlando di un vero e proprio must per tutti gli appassionati che vogliono vivere l'emozione di uno dei tornei più prestigiosi al mondo. Fatti un regalo finché il gioco è in sconto del 20% e fidati, non te ne pentirai!

Vedi offerta su Amazon