EA Sports FC 25 TOTW: la lista completa

Ogni settimana EA Sports FC 25 prevede l'aggiunta di nuove carte nella modalità Ultimate Team, definite TOTW, acronimo di Team of the Week. Come suggerisce il nome, si tratta delle carte rappresentative dei calciatori reali che durante la settimana hanno avuto il miglior rendimento nelle loro rispettive competizioni.

Le TOTW hanno statistiche aumentate rispetto alle loro carte base, oltre ad avere una grafica diversa. In questa guida vedremo tutti i giocatori attualmente disponibili, quanto dura la loro disponibilità e come ottenerli.

Vi consigliamo di dare anche un'occhiata ai migliori giocatori per valutazione presenti nella Ultimate Team di FC 25.

Tutti i giocatori TOTW 3 di FC25

Di seguito, i giocatori delle competizioni maschili e femminili di FC 25 sono listati con il nome in grassetto, il club di appartenenza e la valutazione TOTW.

Lautaro Martinez , Inter, 90

, Inter, 90 Guro Reiten , Chelsea, 89

, Chelsea, 89 Ewa Pajor , Barcellona, 88

, Barcellona, 88 Julie Dufour , Paris FC, 86

, Paris FC, 86 Eder Militão , Real Madrid, 86

, Real Madrid, 86 Georgia Stanway , Bayern Monaco, 86

, Bayern Monaco, 86 Cole Palmer , Chelsea, 86

, Chelsea, 86 Kim Min Jae , Bayern Monaco, 86

, Bayern Monaco, 86 Gabriel Martinelli , Arsenal, 85

, Arsenal, 85 Micky Van de Ven , Spurs, 84

, Spurs, 84 Joanthan David , Lille, 84

, Lille, 84 Omar Marmoush , Francoforte, 82

, Francoforte, 82 Byan Zaragoza , Osasuna, 81

, Osasuna, 81 Clinton Mata , Lione, 81

, Lione, 81 Jens Stage , Werder Brema, 81

, Werder Brema, 81 Jack Butland , Rangers, 81

, Rangers, 81 Fashion Sakala , Al-Fahya, 81

, Al-Fahya, 81 Sergio Gomez , Real Sociedad, 80

, Real Sociedad, 80 Ardian Ismajli , Empoli, 80

, Empoli, 80 Borja Sainz , Norwich, 80

, Norwich, 80 Tayvon Gray , New York City FC, 80

, New York City FC, 80 Timmy Thiele , FC Energie Cottbus, 80

, FC Energie Cottbus, 80 Olivier Ntcham, Sansunspor, 80

Ogni quanto ci sono nuove TOTW di FC 25?

Le carte TOTW della Ultimate Team di FC 25 vengono rilasciate ogni Mercoledì alle ore 19, fino a Maggio in cui ci sono le TOTS, Team of the Season, con i migliori giocatori dell'intera stagione calcistica.

Le TOTW quindi vengono rilasciate ogni settimana e possono essere trovate nei tradizionali pacchetti acquistabili nella modalità Ultimate Team.

Le vecchie carte TOTW di FC 25.

Di seguito sono listate le TOTW delle passate settimane di FC 25. Queste carte non si trovano più nei booster pack della Ultimate Team, ma possono essere scambiate e comprate da altri giocatori in loro possesso. Anche qui i giocatori e le giocatrici sono listati con il nome in grassetto, la squadra di appartenenza e la valutazione TOTW.

TOTW 1

Lionel Messi , Inter Miami, 89

, Inter Miami, 89 Theo Hernandez , Milan, 88

, Milan, 88 Ousmane Dembélé , PSG, 87

, PSG, 87 Karim Benzema , Al-Ittihad, 87

, Al-Ittihad, 87 Gabriel , Arsenal, 87

, Arsenal, 87 Khvicha Kvaratskhelia , Napoli, 86

, Napoli, 86 Trinity Rodman , Washington Spirit, 86

, Washington Spirit, 86 Klara Bühl , Bayern Monaco, 85

, Bayern Monaco, 85 Denis Zakaria , Monaco, 84

, Monaco, 84 Lamine Yamal , Barcellona, 84

, Barcellona, 84 Victor Boniface , Bayer Leverkusen, 84

, Bayer Leverkusen, 84 Karim Adeyemi , Borussia Dortmund, 82

, Borussia Dortmund, 82 Gerónimo Rulli , Marsiglia, 82

, Marsiglia, 82 Lauren , Atletico Madrid, 82

, Atletico Madrid, 82 Francisco Trincão , Sporting CP, 82

, Sporting CP, 82 Riqui Puig , Los Angeles Galaxy, 82

, Los Angeles Galaxy, 82 Callum Hudson-Odoi , Nottingham Forest, 81

, Nottingham Forest, 81 Javi Puado , Espanyol, 81

, Espanyol, 81 Troy Parrott , AZ Alkmaar, 80

, AZ Alkmaar, 80 Yira Sor , Genk, 80

, Genk, 80 Luke Chambers , Wigan Athletic, 80

, Wigan Athletic, 80 Joel Pereira , Lech Poznan, 80

, Lech Poznan, 80 Jose Herrera, Argentinos Jrs., 80

TOTW 2