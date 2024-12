Ecco i 50 giochi più giocati su Steam Deck nel 2024

Il 2024 è stato un anno straordinario per la Steam Deck (acquistabile da Amazon), il dispositivo portatile di Valve che ha conquistato un numero sempre maggiore di giocatori grazie alla sua versatilità. Durante l'anno, la classifica dei giochi più giocati ha messo in luce una varietà di titoli che spaziano dai grandi blockbuster ai giochi indie di culto. Ecco uno sguardo ai giochi che hanno dominato le sessioni di gioco sulla Steam Deck nel 2024.

Al primo posto troviamo Stardew Valley, il celebre simulatore di vita rurale che continua a incantare milioni di giocatori grazie alla sua semplicità e profondità. La possibilità di giocarlo comodamente in modalità portatile sembra averne aumentato ulteriormente la popolarità. Subito dopo, Hogwarts Legacy si conferma un fenomeno globale, grazie al suo universo magico e alla sua narrativa immersiva.

Stardew Valley Hogwarts Legacy Hades Cyberpunk 2077 Palworld Elden Ring GTA 5 Fallout 4 Dave the Diver Vampire Survivors Balatro Baldur's Gate 3 Hades 2 Brotato Monster Hunter World Helldivers 2 The Elder Scrolls V: Skyrim Diablo IV Black Myth Wukong Slay The Spire The Witcher 3: Wild hunt Red Dead Redemption II Deep Rock Galactic Survivor The Binding of Isaac Rebirth Halo The Master Chief Collection Aperture Desk Job Monster Hunter Rise Persona 3 Reload No Man's Sky Persona 5 Royal Forza Horizon 5 Left 4 Dead 2 Sekiro Forza Horizon 4 Fallout New Vegas War Thunder Spider-Man Remastered Dark Souls III Dead Cell Mepahor: ReFantazio Project Zomboid Civilization VI Hollow Knight Euro Truck Simulator 2 Counter Strike 2 Terraria Warframe 1999 Valheim GTA IV Cult of the Lamb

Tra i titoli più apprezzati troviamo anche Hades, che con il suo gameplay continua a essere uno dei roguelike preferiti. Seguono giochi di grande impatto visivo come Cyberpunk 2077, che ha finalmente raggiunto la sua maturità tecnica, e Palworld, un’avventura che unisce creature adorabili e battaglie intense.

Tra gli altri successi spiccano Elden Ring e GTA 5, ormai classici moderni, oltre a titoli indie come Dave the Diver e Vampire Survivors, che hanno saputo catturare l’attenzione grazie al loro gameplay unico e innovativo.

Non mancano nella lista giochi di ruolo come Baldur's Gate 3 e The Witcher 3: Wild Hunt, che sfruttano al massimo le capacità della Steam Deck per offrire esperienze di gioco complete. Diablo IV e Black Myth: Wukong rappresentano, invece, l'eccellenza nei giochi d'azione e avventura.

Un elemento interessante è il successo di titoli più datati, come The Elder Scrolls V: Skyrim, Left 4 Dead 2, e Fallout New Vegas, che confermano la capacità della Steam Deck di valorizzare giochi classici con nuove possibilità di portabilità.

Steam Deck si conferma una piattaforma ideale per godere di una vasta gamma di giochi, dai capolavori tripla A ai gioielli indipendenti. La classifica del 2024 è una testimonianza della diversità e della qualità dell'offerta ludica disponibile, capace di soddisfare i gusti di ogni tipo di giocatore.