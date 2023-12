Ecco i peggiori videogiochi del 2023

Metacritic ha stilato la sua classifica dei 10 videogiochi peggiori del 2023, prendendo come riferimento la media voto delle testate specializzate. Trovate di seguito la lista completa:

10) Gargoyles: Remastered [49]

09) Loop8 Summer of Gods [49]

08) Gangs of Sherwood [48]

07) Hellboy: Web of Wyrd [47]

06) Crime Boss: Rockay City [43]

05) Testament: The order of High Human [41]

04) Quantum Error [40]

03) Greyhill incident [38]

02) Flashback 2 [35]

01) The Lords Of The Ring: Gollum [34]

Il primo posto non sorprende, dopotutto The Lords of the Ring: Gollum è senza dubbio il peggio videogioco a tema "Signore degli Anelli". Tuttavia è bene specificare che in questa classifica mancano diversi titoli altrettanto brutti, non presenti perché incapace di raggiungere il minimo delle sette recensioni necessarie per apparire nella media voto del noto aggregatore.

Uno di questi è certamente Skull Island: Rise of Kong, una produzione tremenda e piena di problemi che è persino diventato un vero e proprio meme vivente. Abbiamo poi The Walking Dead: Destinies e chiaramente l'immancabile The Day Before, gioco ci si è rivelato praticamente una mezza truffa.

Insomma, al di là delle grandi produzioni uscite, il 2023 è stato cosparso anche di giochi piuttosto deludenti (a volte, terrificanti). Infatti non bisogna dimenticarsi di delusioni cocenti come Redfall o Forspoken.