Anche questo mese arrivano le classiche classifiche Steam (quelle che a noi piacciono tanto) e tra le più interessanti troviamo senza dubbio quella delle schede video. La situazione è particolarmente interessante, perché dopo svariati anni in cui vedevamo in cima la leggendaria GTX 1060, le cose sono drasticamente cambiate a partire da marzo 2023.

La RTX 3060 (potete acquistarla su Amazon), infatti, prende ufficialmente il posto di scheda più gettonata, una vera e propria sorpresa considerando che la RTX 2060 ha faticato per arrivare così velocemente in quella posizione, segno che l’utenza ha voluto attendere una generazione per poter fare un upgrade importante. Ovviamente la RTX 2060 è seconda, mentre la 1060 rimane comunque terza. La serie 4000 è ancora fuori dalla TOP 20, di AMD c’è poca traccia, ritrovandola solo in ventesima posizione. Di seguito trovate la classifica top 20.

RTX 3060 – 10,67% RTX 2060 – 8,05% GTX 1060 – 7,85% RTX 3070 – 5,43% RTX 3060 Ti – 5,06% GTX 1650 – 4,04% GTX 1050 Ti – 3,15% RTX 3060 Laptop – 3,10% RTX 3080 – 2,62% GTX 1660 – 2,55% GTX 1660 Super – 2,36% RTX 2070 – 2,10% RTX 3070 Ti – 2,03% RTX 3050 – 1,97% RTX 2060 Super – 1,96% GTX 1660 Ti – 1,79% RTX 2070 Super – 1,74% GTX 1070 – 1,38% GTX 1050 – 1,23% AMD Radeon Graphics – 1,06%

Ovviamente è importante sottolineare che questi dati sono estrapolati da un sondaggio non obbligatorio e quindi mancano tantissimi giocatori all’appello. Nonostante questo è comunque interessante constatare il passo in avanti tecnologico dell’utenza, segno che il mercato è in salute. Sarebbe bello se anche le svariate ottimizzazioni dei videogiochi migliorassero, così da godere al 100% delle performance di tutte le schede video.

Ora che tutte le schede RTX stanno lentamente prendendo piede, non è improbabile che il supporto al ray tracing aumenti ancora di più nel corso dei prossimi anni.