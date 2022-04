Qualche mese fa eFootball 2022 si presentò sul mercato in uno stato poco convincente, con la community di appassionati della saga calcistica Konami che si fecero sentire a suon di pesanti critiche. La compagnia nipponica ha subito chiesto scusa per lo stato in cui è uscito il titolo free-to-play, promettendo che si sarebbe rimboccata le maniche e avrebbe sistemano tutto ciò che non stava funzionando con il titolo sportivo.

Ora Konami ha rilasciato la tanto attesa Stagione 1 di eFootball 2022, con il titolo free-to-play calcistico che finalmente si riempie di tutta una serie di novità che terranno incollati gli appassionati di questa storica serie sportiva. Ad accompagnare il lancio di questa prima stagione, la compagnia giapponese ha deciso di pubblicare un nuovo trailer che mette in mostra alcune delle novità di gameplay e nelle animazioni dei calciatori.

Come viene sottolineato da Konami, i temi portanti della prima stagione di eFootball 2022 saranno tutti incentrati su un nuovo approccio di gioco tramite novità nel gameplay, diverse novità nel team building e le licenze. Tutto ciò consentirà agli appassionati di provare le medesime emozioni e sensazioni di una partita reale, ma il tutto riproposto con estrema minuziosità all’interno degli stadi virtuali di eFootball.

Ci sarà anche l’aggiunta della modalità di gioco “Dream Team”, precedentemente introdotta come “Creative Team”. Questa sarà la modalità di gioco in cui gli utenti potranno divertirsi a costruire la propria squadra dei sogni e giocare contro altri Dream Team avversari.

Infine, la Stagione 1 di eFootball 2022 aggiunte nuove licenze sia dal Giappone che dal Nord America. Sono state aggiunte, infatti, la Meiji Yasuda J1 League, Meiji Yasuda J2 League, MLS Players Association e USL Championship.