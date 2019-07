eFootball PES 2020, ecco i requisiti di sistema della versione PC

Dopo il lancio della demo e l'atteso annuncio della copertina del gioco, ecco i requisiti di sistema per la versione PC di eFootball PES 2020.

Come avranno di certo fatto caso coloro che stanno già giocando alla demo del titolo, vestendo i panni della Juventus e delle altre squadre presenti nel gioco, per apprezzare al meglio il simulatore calcistico di casa Konami non servono particolari caratteristiche hardware (come nel caso di Control le quali vanta, i requisiti di sistema più alti della storia), bastano infatti 8 GB di memoria RAM e una GPU DirectX 11 per fruire il titolo al massimo livello di dettaglio in Full-HD.

Requisiti di sistema Minimi

Sistema Operativo: Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (64bit)

Processore: Intel Core i5-3470 o AMD FX 4350

Memoria RAM: 4 GB

Scheda Video: NVIDIA GTX 670 o AMD Radeon HD 7870 (compatibile con DirectX 11)

Hard Disk: 40 GB di spazio libero su disco

Requisiti di sistema Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 (64bit)

Processore: Intel Core i7-3770 o AMD FX 8350

Memoria RAM: 8 GB

Scheda Video: NVIDIA GTX 760 o AMD Radeon R9 270X (compatibile con DirectX 11)

Hard Disk: 40 GB di spazio libero su disco (preferibilmente SSD o NVMe)

Ci teniamo a ricordare come sulla manica destra della divisa della Juventus nella copertina ufficiale mostrata qualche giorno fa, era comparso il logo della Serie A. Che questo possa far presagire la presenza della licenza completa del campionato italiano in eFootball PES 2020? Ancora Konami non ha né confermato e neanche smentito l’indiscrezione.

Ricordiamo che l’uscita di eFootball PES 2020 è fissata per il 10 settembre su per PlayStation 4, Xbox One, e PC STEAM.