eFootball PES 2020: aggiunta la Serie B nel nuovo Data Pack 2.0

eFootball PES 2020 si aggiorna con il Data Pack 2.0, che includerà la licenza ufficiale della Serie BKT oltre al miglioramento dei volti dei giocatori.

Konami rilascia il nuovo Data Pack 2.0 per eFootball PES 2020 a titolo completamente gratuito per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam) e Mobile. Questo nuovo aggiornamento introdurrà all’interno della simulazione calcistica di Konami la licenza ufficiale del campionato di Serie B italiano, insieme a tante altre novità.

La Serie BKT nel gioco conterrà il logo del Campionato, il trofeo, le patch ufficiali, le divise autentiche di gioco e i nomi delle squadre e dei giocatori che militano nella stagione 2019/2020 della Serie B. Tra le altre novità del Data Pack 2.0 verranno aggiunte anche le terze maglie di Barcellona, Roma e Galatasaray; oltre alle divise da gioco aggiornate delle nazionali di Irlanda, Ungheria e Montenegro.

Il Data Pack 2.0 includerà anche le riproduzioni fotorealistiche di nuovi modelli di scarpini quali:

Nike (Mercurial Superfly VII, Phantom Venom, Phantom Vision, Tiempo Legend VIII)

Puma (FUTURE 4.1 NETFIT, PUMA ONE 5.1)

Umbro (Medusae 3 e Velocita 4)

Mentre i volti dei giocatori aggiornati delle squadre partner sono:

Joe Willcock – Arsenal

Reiss Nelson – Arsenal

Ansu Fati – Barcellona

Jean Clair Todibo – Barcellona

Carles Perez – Barcellona

Mickaël Cuisance – Bayern Monaco

Daniel James – Manchester United

Tahith Chong – Manchester United

Merih Demiral – Juventus

Infine il pacchetto apporterà una serie di modifiche e miglioramenti al gameplay basati sui feedback della community ufficiale di PES. Vi ricordiamo che il Data Pack 2.0 è disponibile da oggi al download su PlayStation4, Xbox One, PC (via Steam) e Mobile. Cosa pensate di queste aggiunte al titolo calcistico di Konami? Diteci la vostra,