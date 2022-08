Nel corso degli ultimi mesi, abbiamo visto una quantità enorme di mod di Elden Ring più o meno sensate. I giocatori, tuttavia, continuano ad alzare l’asticella e creare contenuti sempre più divertenti. Qualcuno, infatti, ha pensato fosse una buona idea quella di trasportare Mario e Luigi all’interno del titolo di FromSoftware.

Creata da jjaneck1, questa mod inserisce infatti le skin dei due fratelli di Super Mario all’interno di Elden Ring. Le mod di tipo estetico, inoltre, vanno sempre a sostituire delle armature predefinite. Per farla funzionare, dunque, dovremo scegliere il giusto set di armature. Per quanto riguarda Luigi, si dovrà utilizzare il set di armature in ferro. Su Mario, invece, il modder ha sfruttato quello di armature fungo. Inoltre, la skin di Mario potrebbe creare alcuni problemi con la testa del nostro personaggio. Per prevenirli, il modder consiglia di utilizzare un personaggio che sfrutti le dimensioni massime della testa. Infine, i creatori hanno inserito un’altra piccola chicca: una skin per il martello di Mario & Luigi: Superstar Saga. Quest’ultima va a sostituire esteticamente ogni mazza del gioco.

Per tutti gli appassionati di Elden Ring, il mondo delle mod è un vero e proprio paradiso terrestre. Tra coloro che riescono ad accedere in luoghi inaccessibili, creazioni dal dubbio gusto estetico e quant’altro, il titolo di FromSoftware offre una quantità di personalizzazioni davvero enorme. Non sorprende dunque che contenuti del genere continuino ad arrivare con una frequenza impressionante.

Inoltre, Elden Ring, come molti altri giochi di FromSoftware, ha saputo fidelizzare una gran fetta di pubblico che si è cimentata in sfide di ogni genere. I souls, infatti, sono celebri per le speedrun che i giocatori, dopo aver acquisito una conoscenza approfondita del titolo, tentano in modo da fissare nuovi record. Utilizzando ogni mezzo possibile, questi utenti riescono a terminare il gioco in pochissimi minuti.