Elden Ring arriverà su Switch 2 con una valanga di novità

L'attesa per Elden Ring su Nintendo Switch 2 si arricchisce di novità significative che promettono di rinvigorire l'esperienza di gioco anche per i veterani del titolo di FromSoftware. Durante il recente evento tenutosi a Tokyo, il celebre studio giapponese ha svelato importanti aggiunte esclusive per la versione destinata alla nuova console Nintendo, confermando al contempo che i giocatori su altre piattaforme non verranno dimenticati. La prossima incursione nelle Terre di Mezzo porta con sé classi inedite, personalizzazioni mai viste prima e contenuti aggiuntivi che amplieranno ulteriormente l'universo già mastodontico creato da Hidetaka Miyazaki.

Nuove classi e personalizzazioni per un'esperienza rinnovata

Le due nuove classi annunciate - i Cavalieri di Ides e il Cavaliere Pesante - rappresentano un'importante evoluzione del gameplay di Elden Ring. Sebbene FromSoftware non abbia rivelato dettagli specifici sul loro stile di combattimento, queste aggiunte promettono di diversificare ulteriormente le scelte strategiche a disposizione dei giocatori. Analizzando i precedenti titoli dello studio, possiamo ipotizzare che il Cavaliere Pesante seguirà un approccio difensivo ma meno agile, mentre i Cavalieri di Ides rimangono avvolti nel mistero, alimentando le speculazioni della community.

Non meno importante è l'introduzione della possibilità di personalizzare l'aspetto del destriero, una funzionalità lungamente richiesta dalla fanbase e finora disponibile solo attraverso modifiche non ufficiali. A completare il quadro delle novità, quattro nuovi set di armature e armi disseminati nel vasto mondo di gioco, accompagnati da inedite abilità di combattimento che arricchiranno il già profondo sistema di progressione del personaggio.

La notizia che farà esultare i possessori di altre piattaforme è che tutti questi contenuti non rimarranno un'esclusiva Switch 2. FromSoftware ha infatti annunciato che le novità saranno disponibili su PlayStation, Xbox e PC attraverso il DLC "Tarnished Pack". Sebbene non sia stata comunicata una data di lancio ufficiale, è ragionevole supporre che il pacchetto verrà rilasciato in concomitanza con l'uscita della versione per Nintendo Switch 2.

La versione per la nuova console Nintendo includerà anche l'espansione Shadow of the Erdtree, configurandosi come un punto d'ingresso ideale per i nuovi giocatori grazie alla ricchezza di contenuti aggiuntivi. Questa strategia contribuirà probabilmente a spingere ancora più in alto le già impressionanti vendite del titolo, consolidando ulteriormente il successo commerciale di quello che è già considerato un capolavoro del genere.

L'unica nota amara per i futuri possessori di Switch 2 riguarda Elden Ring: Nightreign, lo spin-off multiplayer che, almeno per il momento, non sembra destinato ad approdare sulla console Nintendo. I giocatori su Xbox Series, PlayStation 5 e PC potranno invece immergersi in questa esperienza a partire dal 20 maggio 2025, esplorando una diversa sfaccettatura dell'universo creato da FromSoftware.