Elden Ring | La classe migliore per iniziare

Qual è la classe migliore di Elden Ring? Sono tante le classi disponibili nel gioco ognuna con la sua specifica abilità e ognuna con le sue statistiche di partenza. Ci sono tanti parametri tra cui scegliere e forse potrebbero mandarvi in confusione. In questa guida alle classi Elden Ring vedremo però quale classe scegliere a seconda dello stile di gioco in modo da scegliere la classe più forte per le vostre abilità di giocatori.

Se volete trovare molti altri consigli, trucchi e suggerimenti, vi consigliamo di andare a visitare la nostra guida completa di Elden Ring!

Cavaliere Errante: statistiche e tipo di giocatori consigliato

Il Cavaliere Errante è il personaggio perfetto per coloro che vogliono un personaggio subito pronto per menare le mani (attacchi fisici) e con una buona barra della salute. Purtroppo sarà troppo bardato per avere anche una buona agilità e quindi dovrete già dalle prime fasi togliergli qualche pezzo di armatura per non ritrovarvi con un carico troppo elevato. Se volete usare la magia, e quindi gli attacchi a distanza più efficaci, questa classe è sconsigliata, ma se investite alcuni punti in Intelligenza e Fede potrete accedere ad alcuni incantesimi di guarigione che fanno sempre comodo. Come detto però è una classe pensata per chi ama attaccare pesantemente provocando danni fisici. Margit, il primo boss, potrebbe farvi passare dei brutti quarti d'ora perché molto forte contro i personaggi che combattono solo con attacchi fisici, ma una volta superato sarà tutta discesa o quasi. La classe migliore di Elden Ring se volete iniziare subito senza perdere tempo a farmare.

Livello di partenza: 9

Vitalità: 15

Mente:10

Tempra: 11

Forza: 14

Destrezza: 13

Intelligenza: 9

Fede: 9

Arcano: 7

Guerriero Nomade: statistiche e tipo di giocatori consigliato

La versione leggera del Cavaliere Errante, dotato della Destrezza più alta tra tutte le classi. È dotato di due scimitarre letali che permettono di colpire con dei doppi attacchi ed è particolarmente efficace con le armi da lancio. Il suo danno non è elevatissimo ma niente che non si possa aggiustare salendo un po' di livello o potenziando le armi. Non è troppo consigliato per la magia anche se più dotato del Cavaliere Errante, in definitiva è un combattente medio che non rimane mai a 0 con il vigore.

Livello di partenza: 8

Vitalità: 11

Mente: 12

Tempra: 11

Forza: 10

Destrezza: 16

Intelligenza: 10

Fede: 8

Arcano: 9

Eroe: statistiche e tipo di giocatori consigliato

Chi non vorrebbe essere un eroe? Chiunque non voglia ritrovarsi con un personaggio che mena come un fabbro ma che fatica a muoversi e ha un limitatissimo arsenale di armi disponibile. L'eroe è una classe molto ostica da utilizzare, una versione incentrata sulla forza del Guerriero Nomade, ma che rispetto a questo ha gravi carenze in qualsiasi attributo che non siano forza e vitalità. È una delle classi peggiori del gioco, poi tutto può essere migliorato, ma è senz'altro una delle classi che vi chiederà maggiori investimenti in termini di punti esperienza.

Livello di partenza: 7

Vitalità: 14

Mente: 9

Tempra: 12

Forza: 16

Destrezza: 9

Intelligenza: 7

Fede: 8

Arcano: 11

Fuorilegge: statistiche e tipo di giocatori consigliato

Una classe che dipende molto dall'abilità del giocatore. Il Fuorilegge è perfetto per chi ama muoversi nell'ombra e affrontare tutte le situazioni possibili utilizzando la furtività. Inoltre funziona molto bene con gli attacchi a distanza e risulta davvero efficiente con archi e balestre. Nel combattimento ravvicinato fatica un po' inizialmente (e infatti occhio a Margit che è devastante), ma grazie alla buona destrezza e alle resistenza elevate ai vari elementi riesce a scamparla in quasi ogni situazione. Sicuramente dovrete investire un po' in forza e Vitalità, ma ne varrà la pena e otterrete un personaggio veloce, potente, furtivo e in grado di combattere ottimamente a distanza. Ahimè serve anche un'armatura al più presto perché i vestiti da Fuorilegge sono pessimi nel corpo a corpo. Potrebbe però essere la classe migliore di Elden Ring se siete pratici dei Souls.

Livello di partenza: 5

Vitalità: 10

Mente: 11

Tempra: 10

Forza: 9

Destrezza: 13

Intelligenza: 9

Fede: 8

Arcano: 14

Astrologo: statistiche e tipo di giocatori consigliato

Se scegliete questa classe dimenticate il combattimento corpo a corpo. L'astrologo è pensato per chi vuole combattere sfruttando la magia a distanza con un mix di abilità e incantesimi basati sui parametri di Intelligenza e Arcano. Può attaccare singoli nemici, ma anche lanciare magie multi-target per stendere in pochi colpi anche gruppi di nemici. I PA saranno fondamentali e spesso dovrete preferire ampolle per rispristinare questi invece che i PV. Se rimane senza PA infatti l'astrologo diventa abbastanza inutile. E se un nemico dovesse riuscire ad arrivargli vicino sarebbe subito carne da macello. La classe migliore di Elden Ring se volete combattere con le magie.

Livello di partenza: 6

Vitalità: 9

Mente: 15

Tempra: 9

Forza: 8

Destrezza: 12

Intelligenza: 16

Fede: 7

Arcano: 9

Profeta: statistiche e tipo di giocatori consigliato

Una versione alternativa dell'Astrologo che basa il suo intero comparto magico sulla Fede. Può accedere a numerosi attacchi magici di fuoco sacro e a potenti magie curative. Inoltre risulta leggermente più abile in mischia rispetto all'Astrologo ma anche in questo caso meglio non rimanere senza PA o sono guai. Consigliato soprattutto se volete diventare maestri della Fede attaccando i nemici a distanza.

Livello di partenza: 7

Vitalità: 10

Mente: 14

Tempra: 8

Forza: 12

Destrezza: 8

Intelligenza: 7

Fede: 16

Arcano: 11

Samurai: statistiche e tipo di giocatori consigliato

La versione rapida del Cavaliere Errante. Questa classe perde circa un punto in ogni statistica rispetto al Cavaliere ma ne guadagna in velocità. È letale da vicino con la katana (in dotazione all'inizio) e se la cava benissimo da lontano con il suo arco lungo (sempre in dotazione dall'inizio). Ha anche una buona armatura che lo protegge bene nelle prima fasi di gioco ma è debole contro le magie. Nonostante questo è una delle classi più bilanciate del gioco.

Livello di partenza: 9

Vitalità: 12

Mente: 11

Tempra: 13

Forza: 12

Destrezza: 15

Intelligenza: 9

Fede: 8

Arcano: 8

Prigioniero: statistiche e tipo di giocatori consigliato

Questa classe è consigliata a chi ama passare le prime ore di gioco a farmare punti esperienza. È infatti una classe che raggiunge la piena potenza dopo aver massimizzato Forza e Intelligenza, senza dimenticare di spendere qualche punto anche su Fede e Arcano. Se cercate un personaggio in grado di picchiare come un guerriero e lanciare magie come un astrologo lo avete trovato e con il Prigioniero avrete il meglio delle due classi ma dovrete impegnarvi parecchio inizialmente per renderlo performante. Sbloccate nuove armi ed equipaggiamenti e darà già i primi frutti, provate per credere! Per un approccio ibrido, questa è la classe migliore di Elden Ring.

Livello di partenza: 9

Vitalità: 11

Mente: 12

Tempra: 11

Forza: 11

Destrezza: 14

Intelligenza: 14

Fede: 6

Arcano: 9

Confessore: statistiche e tipo di giocatori consigliato

Una classe buona in tutto ma perfetta in niente. Il Confessore è la classe perfetta per un principiante che fa della difesa il suo focus di base. Riesce bene nel lancio degli incantesimi e nell'attacco, ma non chiedetegli di trasportare armi o armature troppo pesanti, dovrete prima lavorare parecchio sulla Tempra se cercate quello. Se non avete mai giocato con un soulslike e volete una classe resistente e che vi faccia provare sia combattimento classico che magie, l'avete appena trovata.

Livello di partenza: 10

Vitalità: 10

Mente: 13

Tempra: 10

Forza: 12

Destrezza: 12

Intelligenza: 9

Fede: 14

Arcano: 9

Sventurato: statistiche e tipo di giocatori consigliato

Potrebbe sembrare la classe con i parametri più bilanciati ma non lo è, anzi è consigliata solo ed esclusivamente ai giocatori esperti o a coloro che vogliono iniziare un Nuovo Gioco+ con un livello di sfida maggiore. Lo Sventurato infatti parte senza alcun equipaggiamento o arma, questo renderà le prime fasi di gioco davvero ostiche perché dovrete andare alla ricerca di tutto. Dopodiché dovrete scegliere su cosa specializzarvi: attacco? Difesa? Magie? Entrambi? Lo Sventurato va bene per tutto ma è adatto solo ai giocatori che conoscono il gioco e sanno cosa vogliono dal loro personaggio.