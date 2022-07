Abbiamo raggiunto quel punto nel ciclo di vita di Elden Ring, in cui i giocatori hanno iniziato a realizzare imprese impressionanti. C’è chi completa il gioco suonando un pianoforte, chi sconfigge Malenia così tante volte da ricevere regali da Bandai Namco e chi si ingegna in altro modo. Lo streamer di Twitch Ainrun ha, infatti, terminato il gioco senza essere colpito una singola volta. Come se non fosse già abbastanza complessa, il content creator ha deciso di non sfruttare la progressione di livelli nel gioco, rimanendo con le statistiche iniziali.

Una delle cose migliori di Elden Ring, infatti, è la possibilità di prendere strade alternative, sconfiggere nemici più deboli e accrescere le abilità del nostro personaggio per affrontare i boss che ci bloccano la strada. Tuttavia, Ainrun nonostante avesse più di un milione di rune a disposizione, ha deciso di ignorare questa possibilità. Ovviamente, per essere completata, la run ha richiesto diversi tentativi di cui possiamo vedere anche alcuni fallimenti.

Lo streamer è celebre per le sue svariate run sui vari Souls. Tra i suoi successi ci sono moltissime run senza subire colpi nei Dark Souls, diverse speedrun e una run che coinvolge quattro diversi titoli FromSoftware consecutivamente. Ciò che rende speciale la run senza danni di Ainrun è che, a differenza di altre imprese simili, questa non sfrutta alcun tipo di glitch per evitare boss o agevolarsi la strada. Il content creator, infatti, ha seguito Elden Ring nella sua interezza portandolo a termine come inteso dagli sviluppatori.

FIRST WORLD'S BEST ELDEN RING "NO LEVELING" NO HIT IS DONE GOD BLESS pic.twitter.com/6TsQezBuJm — Ainrun (@Ainrun_ttv) July 10, 2022

Le imprese su Elden Ring stanno prendendo pieghe sempre più interessanti mentre giocatori come Ainrun tentano di accrescere sempre più il livello di sfida del titolo. Nel suo caso, infatti, oltre alla difficoltà della sfida, è da lodare la dedizione nel rifiutare di evitare boss potenzialmente non necessari e di non sfruttare shortcut o glitch per compensare le insidie. Siamo certi che le possibilità del titolo di FromSoftware non siano finite qui e provvederemo sicuramente ad aggiornarvi sulle prossime sfide interessanti.