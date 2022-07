Mercoledì, Klein Tsuboi, la persona dietro il famigerato account Let Me Solo Her su Elden Ring, ha pubblicato un’immagine su Twitter di un regalo che ha ricevuto da FromSoftware e Bandai Namco. La confezione includeva alcuni oggetti dedicati al gioco, un messaggio speciale dell’editore e degli sviluppatori, una statuetta in legno di Malenia e, soprattutto, una spada.

Elden Ring

Il messaggio, che mostra anche un disegno del personaggio di Let Me Solo Her, riporta le congratulazioni degli sviluppatori verso Tsuboi per la millesima uccisione di Malenia. L’utente ha ormai abbondantemente superato le 2000 uccisioni e non vuole fermarsi. La spada dice semplicemente “Rise, Tarnished” sulla lama. In una serie di tweet, Tsuboi ha ringraziato Bandai Namco e FromSoftware per il regalo e ha ricordato di aver quasi rinunciato durante il loro primo boss di Dark Souls, Gundyr il Giudice, in Dark Souls 3. Tsuboi ha poi ringraziato alcuni membri della comunità di Soulsbourne che hanno ricoperto un ruolo importante per il loro viaggio nei panni di Let Me Solo Her.

Per chi non lo sapesse, Let Me Solo Her è diventato famoso per aver atteso fuori dalla stanza del boss di Malenia (il combattimento più difficile di Elden Ring) in modo da farsi evocare dai giocatori. Una volta apparso nelle partite di altri giocatori, nudi ad eccezione di un piatto in testa e le loro due katane, il giocatore rimaneva fedele a ciò che dice la traduzione letterale del suo nome. Nel caso in cui coloro che evocano Let Me Solo Her lasciassero, infatti, la bossfight al solo giocatore, quest’ultimo ucciderebbe Malenia e subirebbe lievi danni. Ma qualsiasi tentativo di assistenza da parte del giocatore ospitante si conclude in un fallimento.

Thank you @BandaiNamcoUS and @ELDENRING for giving me this gift and congratulating me for being #LetMeSoloHer . I can still remember my first experience with the soulsborne series and almost quitting because of Iudex Gundyr in Dark souls 3. I'm glad I persisted and (1/3) pic.twitter.com/w2FF77HRnO — KleinTsuboi (@TsuboiKlein) July 6, 2022

Let Me Solo Her ha ispirato molti imitatori e persino una mod per il gioco su PC. In una community ricca di eventi insoliti e contenuti sopra le righe come quella di Elden Ring, è bello vedere come anche Bandai Namco e FromSoftware facciano di tutto per riconoscere e premiare la creatività dei propri fan.