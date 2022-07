Ancora una volta, Elden Ring è stato portato a termine sfruttando una periferica decisamente particolare. Questa volta, come avrete potuto intuire dal titolo della notizia, l’opera di FromSoftware è stata completata utilizzando un… pianoforte. Sì, esattamente, avete capito bene: un pianoforte (chiaramente digitale).

A compiere questa folle impresa ci ha pensato lo Youtuber Omunchkin13. Per portare a termine Elden Ring sfruttando un pianoforte digitale ha dovuto semplicemente far riconoscere al PC lo strumento come un controller generico. A quel punto è riuscito, in qualche modo, a rimappare i tasti e assegnare loro una funzione specifica. Il risultato? Decisamente sorprendente, considerando che lo strumenti emette comunque le note musicali.

Il risultato finale, che potete trovare nel video disponibile poco più in basso, dimostra tutta la bellezza di ciò a cui abbiamo assistito. Lo YouTuber preme i vari tasti assegnati alle mosse e allo stesso tempo le note vengono riprodotte. Il sound bank, ovvero la libreria dei suoni scelta non è sicuramente in tema con Elden Ring, ma ci piace pensare che con un po’ di ingegno e tantissimo tempo, quelle note pronunciate potrebbero riscrivere la colonna sonora del gioco. Nei primi minuti di gioco c’è chiaramente bisogno di prendere confidenza con il particolare controller, ma tutto ciò non fermerà il ragazzo, che riuscirà a portare a termine il gioco.

Elden Ring, così come una discreta parte di giochi FromSoftware, si presta particolarmente bene a una serie di esperimenti. E se nel mentre il prossimo gioco del team di sviluppo è ancora lontano, siamo sicuri che la splendida avventura creata da Hidetaka Miyazaki continuerà a guidarvi per tutto il tempo che vorret. E attenzione anche a probabili DLC ed espansioni: seppur non confermare ufficialmente, FromSoftware potrebbe avere qualche sorpresa per tutti voi nel corso dei prossimi mesi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.