Elden Ring: il firmware 9.00 di PS4 è stato hackerato, attenti agli spoiler!

Elden Ring è sempre più vicino: mancano soltanto poco più di due mesi al suo debutto, e i fan sono più eccitati che mai. L’opera ha addirittura vinto un premio come gioco più atteso durante i The Game Awards (di cui potete trovare tutti i vincitori e tutti i nuovi giochi annunciati sulle nostre pagine), e nello stesso evento è stato mostrato un nuovo trailer che ha reso la community ancora più impaziente di avere il titolo tra le mani. A proposito di ciò, pare che degli utenti lo volessero così tanto da aver provato, con esito positivo, ad hackerare il firmware 9.00 di PS4. Cosa comporterà tutto ciò?

Non è la prima volta che l’utenza prova a superare i limiti imposti da FromSoftware riguardo la loro opera: anche durante il periodo di test di un mese fa su Elden Ring, alcuni player sono riusciti ad andare oltre la fine della porzione di mappa offerta per la versione di prova. In questo caso, però, con l’hacking del firmware in questione potrebbero andarci a rimettere anche i fan che stanno attendendo l’arrivo del gioco e non vogliono anticiparsi nulla.

Adesso che questo tipo di informazione è in mano agli hacker, infatti, questi avranno accesso alla versione network test di Elden Ring, e c’è quindi un concreto rischio (se non la certezza) che questi spargeranno spoiler riguardo Elden Ring. A tal proposito, l’utente di Twitter Lance McDonald ci tiene a specificare, rivolgendosi alle persone in questione che hanno partecipato al furto di dati, di essere rispettosi nei confronti dei giocatori che stanno attendendo pazientemente l’opera, ma anche nei confronti di FromSoftware.

Because PlayStation 4 firmware 9.00 has been publicly jailbroken now, some number of Elden Ring spoilers will be datamined from the network test version over the coming days. Please be respectful to patient fans and to FROMSOFTWARE in sharing these. — Lance McDonald (@manfightdragon) December 13, 2021

Ormai sappiamo tutti come funziona il web: una volta che viene fuori un’informazione, questa non impiega molto tempo per raggiungere milioni e milioni di utenti su ogni piattaforma immaginabile. Il nostro consiglio, quindi, è quello di stare alla larga da social come Twitter e Reddit in questo periodo per evitare spoiler indesiderati su Elden Ring, almeno finché la situazione non si sarà stabilizzata.