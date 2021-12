It Takes Two è il gioco dell’anno 2021!

Finalmente ci siamo, questa mattina abbiamo potuto assistere ai The Game Awards 2021, la celebrazione videoludiche che ci ha permesso di rivivere un anno molto ricco di varietà ed esperienze per ogni tipo di appassionato. C’è stata parecchio discussione sui giochi nominati al premio del gioco dell’anno, ma finalmente, dopo diverse settimane, Geoff keighley ha premiato quello che è il solo e l’unico game of the year di questo 2021.

I giochi nominati al premio gioco dell’anno quest’anno sono stati ben sei. Forse mai come quest’anno abbiamo potuto trovare una diversità di esperienze proposte; tra titoli esclusivamente da giocare in cooperazione e titoli narrativi molto più classici. Tra questi anche grandi ritorni di brand storici come: Metroid Dread, Resident Evil Village e l’esclusiva PlayStation 5 Ratchet & Clank Rift Apart.

Oltre a questa tripletta di brand storici, quest’anno anche Psychonauts 2 ha trovato spazio tra i giochi più importanti dell’anno, come l’esperienze uniche come Deathloop dei ragazzi di Arkane Studios; autori degli amatissimi Dishonored e Prey e It Takes Two, la nuova opera targata Hazelight, autori dell’apprezzatissimo A Way Out di qualche anno fa,

Solo uno tra questi sei giochi ha trionfato questa sera, e si tratta di It Takes Two che diventa il nuovo gioco dell’anno dopo che l’ambito premio è passato tra le mani di grandi studi come Nintendo, Naughty Dog, Santa Monica Studio e From Software in passato.