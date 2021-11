Elden Ring: qualcosa di mostruoso si nasconde oltre i limiti della mappa

Il test a invito di Elden Ring nasconde qualcosa di più rispetto a ciò che si può vedere in ore e ore di video presenti su YouTube. Per scoprirlo, però, è necessario superare i confini della mappa. FromSoftware ha infatti messo a disposizione solo una piccola porzione del mondo di gioco ma ovviamente alcuni utenti non si sono arresi e hanno provato a superarne i limiti. Missione riuscita? Sì, ma quello che hanno trovato fuori dai confini è semplicemente spaventoso.

Come è possibile vedere da alcuni video presenti su Internet, infatti, il mondo oltre i confini della mappa di Elden Ring nasconde diverse insidie. Tra un boss ancora non svelato fino a Alexander, un NPC che avevamo già incrociato nella preview di gameplay di 15 minuti pubblicata questo mese, in realtà appena fuori dalla nebbia troviamo una serie di orsi selvatici. In particolare, però, quello che potete vedere poco più in basso è davvero temibile e per certi versi fa molta paura.

L’utente in questione riesce infatti ad uscire dalla mappa, con l’unico obiettivo di andare a caccia. Una caccia che però termina in maniera decisamente brutale, dove l’orso non è di dimensioni normale ma anzi, è un vero e proprio gigante. E se ve lo state domandando: no, non è un mid boss. È semplicemente uno dei tanti nemici che popolano le terre di Elden Ring. E siamo abbastanza sicuri che non sia neanche quello più temibile in realtà, ma è sicuramente il più pericoloso e spaventoso che abbiamo avuto modo di vedere.

Dopo una lunga attesa, Elden Ring debutterà il 25 febbraio 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Si tratta del gioco FromSoftware più grande di sempre ed è stato realizzato in collaborazione con lo scrittore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, ovvero George R.R. Martin, da cui è tratta la serie TV de Il Trono di Spade.