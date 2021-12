Elden Ring mostra altri dettagli sulla storia in un nuovo trailer

Elden Ring è indubbiamente tra i titoli più attesi del prossimo anno. Annunciato ormai più di due anni fa e mostrato durante l’estate di quest’anno nel Summer Game Fest, la nuova opera targata FromSoftware sta ormai per fare il suo debutto, con appuntamento al 25 febbraio del prossimo anno. In occasione di ciò e di un evento annuale importantissimo per l’industria videoludica, ossia i The Game Awards (di cui potete trovare tutti i vincitori e tutti i nuovi giochi annunciati sulle nostre pagine) che si sono tenuti tra la notte di ieri e la mattina di oggi per noi italiani, Elden Ring si è mostrato con un ulteriore trailer, che potete vedere di seguito.

Nel corso di questi mesi abbiamo già avuto modo di constatare, nonostante l’opera non sia ancora stata rilasciata, che Elden Ring nasconde un sacco di sorprese e misteri. Ad esempio, quando il titolo è stato messo sotto un periodo di test per un’utenza limitata un mese fa, i giocatori non si sono di certo lasciati frenare dai limiti che questa versione gli ha imposto, e sono riusciti ad andare oltre la porzione di mappa disponibile. In questo modo, sono riusciti a scovare dettagli terrificanti sulla zona circostante.

Il nuovo trailer, invece, mostra tutto ciò che è accaduto in precedenza che ha portato il mondo sul quale si svolgerà la storia di Elden Ring, ad essere ciò che è oggi. Accompagnati da grafiche strepitose e un’atmosfera suggestiva, possiamo assistere a un epico scontro tra due semidei.

Se quindi non avevate ancora la certezza di quanto Elden Ring fosse estremamente valido, sicuramente questo trailer vi avrà schiarito le idee. Il trailer, inoltre, riconferma la data di uscita del 25 febbraio 2022, quindi teoricamente non c’è alcun rischio che questo slitti più avanti per qualsivoglia motivo. Se non siete nella pelle e volete sapere ancora di più riguardo quest’opera, allora vi rimandiamo al nostro provato.