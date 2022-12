Bandai Namco e FromSoftware hanno recentemente colto di sorpresa tanti fan di Elden Ring rilasciando un update ad hoc incentrato sul PVP, dando finalmente senso alle varie arene sparse per il mondo di gioco. Con l’aggiornamento relativo a questi colossei From Software ha ufficialmente creato dei sistemi interni al gioco del tutto relativi a quel mondo frizzantino e divertente che è il PVP. Mentre aspettiamo la release dei nuovi contenuti PVE del gioco andiamo a scoprire come approcciarsi a tutto ciò grazie ad una lista delle migliori build PVP con cui presentarsi nelle varie modalità dell’arena.

Differenze tra build PVE e PVP

Chi non si è mai approcciato all’ambiente PVP di un gioco From Software probabilmente non lo sa ma solitamente questo frammento di contenuti del gioco è impostato in maniera decisamente differente rispetto al resto.

Le build per il PVE tendono ad essere particolarmente differenti da quelle per il PVP perché cercano di minmaxare parametri differenti:

PVE : DPS generici, mosse in grado di eliminare nemici con elevatissimi HP in pochi colpi, spettacolarità

: DPS generici, mosse in grado di eliminare nemici con elevatissimi HP in pochi colpi, spettacolarità PVP: moveset difficili da gestire, varietà delle mosse, mosse in grado di armonizzarsi con i movimenti offensivi e difensivi, numero di frame per ogni mossa, danni alla postura

Date le grandi differenze tra i due frangenti allora diventa normale capire perché ci siano così grandi differenze tra queste 2 tipologie di build.

Come accedere alle 3 arene PVP di Elden Ring

Tornare nell’interregno è molto facile, trovare le varie arene lo è leggermente meno; sapere che è possibile accedere a tutte le arene comodamente da un unico luogo invece è impagabile.

All’interno di Elden Ring esistono 3 differenti arene, ognuna di esse con una mappa esclusiva e con delle modalità esclusive.

Queste arene sono le seguenti:

Arena di Sepolcride

Arena di Caelid

Arena di Leyndell

Per semplificare la vita ai giocatori i ragazzi di From Software hanno ben pensato di integrare tutto all’interno della stessa interfaccia.

Per poter accedere a ciò basterà dirigersi presso la tavola rotonda e interagire con la statua di Marika presente di fianco al caminetto.

Le migliori build PVP in Elden Ring

Andiamo alla scoperta di quelle che sono le migliori build per il PVP. In ognuna delle build consigliate troverete le statistiche su cui puntare per migliorare la build, le magie, le armi, le armature e i talismani da equipaggiare. Inoltre ci sarà anche una spiegazione su come utilizzare al meglio la build.

Sangue e Katane

Statistiche:

Arcano

Vigore

Destrezza

Tempra

Magie:

Sciame di mosche

Fiamma, dammi la forza

Dracofiamma

Equipaggiamento:

Arma 1: Fiumi di sangue

Arma 2: Sigillo della comunione draconica

Elmo: Maschera bianca

Talismani: Giubilio del signore del sangue, Emblema della spada alata marcescente, Protesi di Millicent, Frammento di Alexander

Spiegazione: l’obbiettivo principale di questa build è quello di infliggere sanguinamento ad un singolo avversario, infliggendo moltissimi danni e continuando ad aumentare il DPS grazie all’aiuto dei vari talismani. Tra tutte le build che troverete in questa guida questa è una delle più semplici e può offrire non poche soddisfazioni.

Cavaliere del gelo

Statistiche:

Vigore

Destrezza

Intelligenza

Fede

Magie:

Voto aureo

Peccato mortale della fiamma

Cura dell’albero madre

Equipaggiamento:

Arma 1: Spada da lato nobiliare (con affinità freddo)

Arma 2 : Spada da lato nobiliare (con affinità freddo), Sigillo della fiamma della frenesia

: Spada da lato nobiliare (con affinità freddo), Sigillo della fiamma della frenesia Elmo: Elmo da zucca

Elmo da zucca Armatura : Set del cavaliere del cuculo

: Set del cavaliere del cuculo Talismani : Favore dell’albero madre, Arsenale del grande vaso

: Favore dell’albero madre, Arsenale del grande vaso Balsamo: Bolla spiralocremisi

Spiegazione: lo status alterato “freddo” è stato abbastanza sottovalutato dai giocatori nel PVE, complice anche essere il più recente all’interno dell’universo dei souls.

Pochi sanno che tale status alterato è in grado di fare sfaceli se gestito correttamente, complice anche una doppia spada da lato nobiliare con la giusta affinità. Tolta quest’arma che è davvero molto difficile da trovare (vi consigliamo di farmarla poco fuori dall’aula da dibattito di Raya Lucaria) il resto della build è molto semplice da mettere insieme e può regalare grandi soddisfazioni, specie se il proprio avversario pensa di poter tankare qualche danno.

Mago rancoroso

Statistiche:

Intelligenza

Vigore

Fede

Magie:

Voto aureo

Fiamma, dammi la forza

Richiamo del rancore

Rancora dell’antica morte

Terra Magica

Rancore di Rykard

Fiamma fantasma esplosiva

Equipaggiamento:

Arma 1 : Spada della notte ardente

: Spada della notte ardente Arma 2: Sigillo dell’ordine dorato, bastone del principe della morte

Sigillo dell’ordine dorato, bastone del principe della morte Talismani: Amuleto scorpione magico, talismano della messa di pietra, Talismano spada rituale

Spiegazione: avete voglia di una build magica ma siete stranchi degli one-trick-pony che oneshottano? Ecco la build che fa per voi. Questa build è improntata sul massimizzare i danni che is possono fare utilizzano le magie mortifere, avendo nel mentre un arma principale ottima tanto per il melee quanto per lo scontro ranged. I talismani in questione servono per mantenere alto il mana, aumentando per quanto possibile il quantitativo di danni.

Paladino del crogiolo

Statistiche:

Forza

Fede

Vigore

Magie:

Voto dorato

Fiamma, dammi la forza

Forma del crogiolo: coda

Forma del crogiolo: corna

Forma del crogiolo: respiro

Vortice di Ordovis (skill dello spadone di Ordovis)

Equipaggiamento:

Arma 1 : Spadone di Ordovis

: Spadone di Ordovis Arma 2: Sigillo artigliato

Sigillo artigliato Talismani: frammento di Alexander, icona di Godfrey, talismano di tela del gregge, emblema della spada alata marcescente

Spiegazione: avete voglia di una bella build basata sulla forza? Ecco una possibile soluzione a questo problema. Questa build specifica riesce a mettere insieme la forza di uno spadone come quello di Ordovis con tutta una serie di magie utili in combattimento, come quelle del crogiolo. Il respiro, ad esempio, è un abilità molto potente per punire chi attacca a distanza ravvicinata mentre la cosa è perfetta per chi prova ad aggirare. Non è una build PVP semplicissima da utilizzare, complici i moveset lenti delle armi ma senza dubbio sa essere divertente.

Trottola fulminante

Statistiche:

Forza

Destrezza

Vigore

Tempra

Vitalità

Equipaggiamento:

Arma 1 : Alabarda del drago



: Alabarda del drago Armatura : full set dell’ariete

: full set dell’ariete Talismani: Favore dell’albero madre +2, Frammento di Alexander, Talismano Martello e Emblema della spada alata marcescente

Spiegazione: questa build rasenta il meme ma rappresentare un ottimo esempio di quanto malleabile il sistema di crescita di Elden Ring sia. L’obbiettivo principale del giocatore è semplicemente quello di trottolare utilizzando tanto la skill dell’alabarda del drago quanto il suo attacco pesante caricato. A tal proposito risultano particolarmente utili i talismani, perfetti per aumentare i danni in caso di attacchi consecutivi; è importante comunque avere la tempra a 60 o 70 punti, così da poter utilizzare l’armatura dell’ariete (importante per avere un elevato grado di postura) così da non venire interrotti.