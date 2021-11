Bagarini senza freni: in vendita i codici per i test di Elden Ring

La poche scorte di PlayStation 5 si sono portate dietro una serie di problematiche che stanno durando anche più del dovuto. Tra questi spiccano i bagarini che, da ormai quasi un anno, tentano di rivendere le console di nuova generazione a prezzi folli in rete. Il fenomeno si sta allargando anche al di fuori delle console, ed incredibilmente i bagarini stanno mettendo in vendita anche i codici per il test di Elden Ring.

La situazione è stata fatta notare nelle scorse ore dalla redazione giapponese di Game Spark, che ha scoperto come in diversi siti di aste tra cui Yahoo Auction sono apparsi i codici dell’ormai prossimo Newtwork Test di Elden Ring. Diversi giocatori che hanno già ricevuto il proprio codice per effettuare il test e stanno rivendendo i loro posti a prezzi elevati. Alcune delle offerte più alte gravitano intorno ai 10000 Yen, circa 90 Dollari.

Il tutto sta venendo fatto nonostante Bandai Namco abbia già redarguito di non vendere il proprio codice, ma a quanto pare i bagarini non conoscono freni. Inutile sottolineare come molti appassionati stiano prendendo molto male questa notizia, soprattutto coloro che vedono difficile riuscire ad essere selezionati dalla compagnia per partecipare al test di Elden Ring.

Quel che è certo è che la situazione sta sfuggendo di mano ai bagarini, i quali non si stanno più accontentando delle PS5 o delle schede video; ma sembrano essere costantemente in cerca della prossima occasione da sfruttare, come dei veri e propri avvoltoi.