Elden Ring: smentito l’arrivo di un nuovo trailer al Taipei Game Show

Il 2020 sarà un anno denso di uscite e annunci, e i fan di FromSoftware non vedono l’ora di scoprire qualcosa di nuovo su Elden Ring, nuovo gioco di ruolo confezionato da Hidetaka Miyazaki. Rumor circolati negli ultimi giorni puntavano al Taipei Game Show 2020 come luogo dedicato al rilascio di un nuovo trailer.

Ufficialmente sapevamo che sarebbe stato rilasciato un filmato, ma non era chiaro il contenuto. Ora, FromSoftware ha confermato che il video non presenterà nessuna scena aggiuntiva rispetto a quanto svelato all’E3 2019. La smentita era arrivata in modo non ufficiale già alcuni giorni fa, quando Digic Pictures ha rilasciato una nuova versione del trailer che già conosciamo.

In realtà, era poco probabile che un evento come il Taipei Game Show potesse ospitare il primo vero trailer di un gioco come Elden Ring. Avere una conferma ufficiale, in ogni caso, è sempre meglio. Purtroppo pare che l’attesa sarà ancora lunga: i fan sperano di scoprire presto i dettagli di questo videogame la cui lore, vi ricordiamo, è stata scritta in collaborazione con George R.R. Martin (Game of Thrones).

Per ora sappiamo solo che si tratta di un gioco di ruolo d’azione, che avrà un mondo e una lore oscura come Dark Souls e quindi non proporrà una narrazione diretta in stile Sekiro Shadows Die Twice. Attualmente non abbiamo una data di uscita, nemmeno generica, e sappiamo solo che arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One; ovviamente è possibile che si riveli un titolo cross-gen, ma per ora è solo una speculazione.