Elden Ring Shadow of the Erdtree: dove e come trovare tutte le Lacrime di Cristallo

Ci sono otto nuove Lacrime di Cristallo aggiunte in Elden Ring: Shadow of the Erdtree, il DLC di Elden Ring, ampliando notevolmente le possibilità delle miscele del Balsamo Portentoso. In Shadow of the Erdtree le Lacrime di Cristallo si ottengono sconfiggendo i Golem della Fornace, per cui in questa guida vi mostreremo tutte le posizioni dove trovarle, oltre ai dettagli su cosa fa ciascuna e quali Golem della Fornace devi combattere per sbloccarle tutte.

A cosa servono le Lacrime di Cristallo in Elden Ring?

Le Lacrime di Cristallo in Elden Ring sono utilizzate per creare miscele nel Balsamo Portentoso, una pozione speciale che i giocatori possono personalizzare per ottenere vari effetti benefici durante il combattimento. Queste miscele possono offrire vantaggi offensivi, difensivi o di supporto, migliorando significativamente le capacità del giocatore per un breve periodo.

Ecco alcuni esempi di come le Lacrime di Cristallo possono essere utilizzate:

Potenziare la difesa: Alcune Lacrime di Cristallo possono aumentare temporaneamente la resistenza ai danni o migliorare la guardia del giocatore, rendendo più facile bloccare gli attacchi nemici. Incrementare l'attacco: Altre Lacrime possono aumentare la potenza d'attacco del giocatore, permettendogli di infliggere più danni ai nemici. Ripristinare salute o punti magici: Ci sono Lacrime che ripristinano gli HP (punti vita) o FP (punti focali, utilizzati per le abilità magiche) del giocatore, aiutandolo a rimanere in battaglia più a lungo. Effetti di supporto: Alcune Lacrime possono fornire benefici di supporto, come la rigenerazione della salute per il giocatore e i suoi alleati, o ridurre il consumo di stamina per un breve periodo. Effetti speciali: Altre Lacrime possono avere effetti unici, come rivestire i nemici di olio per aumentarne la vulnerabilità al fuoco o conferire agli attacchi la capacità di ripristinare punti focali o vita.

Le Lacrime di Cristallo possono essere trovate in tutto il mondo di gioco, spesso ottenute sconfiggendo potenti nemici come i Golem della Fornace, o scoperte in luoghi nascosti e ben protetti. Una volta raccolte, possono essere mescolate nel Balsamo Portentoso presso i Siti di Grazia, consentendo ai giocatori di adattare la pozione alle loro necessità tattiche specifiche.

Elden Ring Shadow of the Erdtree: dove e come trovare tutte le Lacrime di Cristallo

LACRIMA DI CRISTALLO RIGIDA - PIANURA DEI SEPOLCRI

Posizione: La Lacrima di cristallo rigida può essere acquisita da un Golem della Fornace nella Pianura dei Sepolcri, probabilmente il primo Golem della Fornace che incontrerai entrando nel DLC.

Effetto: Con la Lacrima di cristallo rigida nel tuo Balsamo Portentoso, “la negazione del danno e la postura di guardia saranno potenziate nel momento immediatamente dopo aver assunto una posizione di guardia. Eseguire con successo una guardia spontanea rafforzerà anche i contrattacchi di guardia.” In altre parole, se temporizzi perfettamente i tuoi blocchi (come la meccanica di deflessione di Sekiro: Shadows Die Twice), sarai in grado di reagire meglio in battaglia.

LACRIMA SECCA CREMISI - SCADU ATLAS

Posizione: La Lacrima Secca Cremisi può essere acquisita da un Golem della Fornace a Scadu Atlas, sulla strada tra l'Incrocio dell'Alta Strada e i Siti di Grazia del Cancello Principale della Fortezza delle Ombre. Questo Golem della Fornace è probabilmente il secondo golem che incontrerai in Shadow of the Erdtree.

Effetto: “Ripristina costantemente HP degli alleati vicini per un po' di tempo nel Miracolo misto.” La Lacrima Secca Cremisi è quindi utile se stai evocando altri giocatori e vuoi fare il guaritore.

LACRIMA DI CRISTALLO LIQUICERULEA - SCADU ATLAS

Posizione: La Lacrima di cristallo cerulea può essere acquisita da un Golem della Fornace nella parte est di Scadu Atlas, da un crinale accessibile da una sorgente spirituale a metà strada tra il Ponte che Porta al Villaggio e i Siti di Grazia dell'Alta Strada del Distretto della Chiesa.

Effetto: Questa Lacrima di Cristallo ripristinerà FP quando colpisci con attacchi.

LACRIMA DI CRISTALLO LIQUICREMESI - ROVINE ANTICHE DI RAUH

Posizione: La Lacrima di cristallo Liquicremisi può essere acquisita da un Golem della Fornace nelle Rovine Antiche di Rauh, che è addormentato appena a nord dei Siti di Grazia delle Rovine Antiche di Rauh, Ovest. Camminare vicino al Golem della Fornace lo sveglierà, quindi sii pronto.

Effetto: Questa Lacrima di Cristallo ripristinerà HP quando colpisci con attacchi.

LACRIMA DI CRISTALLO DI GUANTORTILIA - TOMBA NASCOSTA DI CHARO

Posizione: La Lacrima di Cristallo di Guantortilia può essere acquisita da un Golem della Fornace nella parte ovest della regione della Tomba Nascosta di Charo, a nord del sito di grazia della Costa Cerulea Ovest.

Effetto: Come i potenziamenti della Guantortilia della Tomba, aumenterà temporaneamente la potenza d'attacco di uno spirito evocato in battaglia.

LACRIMA NASCOSTA VIRIDIANA - TOMBA NASCOSTA DI CHARO

Posizione: La Lacrima Nascosta Viridiana può essere acquisita da un Golem della Fornace nel lato nord-est della regione della Tomba Nascosta di Charo, accessibile a nord del sito di grazia della Costa Cerulea.

Effetto: Quando usata, questa Lacrima di Cristallo eliminerà tutto il consumo di stamina, ma solo per un breve periodo.

LACRIMA INCRINATA SUCCHIASANGUE - ROVINE DI UNTE

Posizione: La Lacrima Incrinata Succhiasangue può essere acquisita da un Golem della Fornace addormentato nelle Rovine di Unte, che devi risvegliare lanciando una Grossa Bomba di Fuoco nel suo cesto.

Effetto: Questa Lacrima di Cristallo aumenterà temporaneamente la potenza d'attacco, ma drenerà i tuoi HP nel tempo.

LACRIMA INTRISA DI OLIO - ROVINE DI UNTE

Posizione: La Lacrima Intrisa di Olio può essere acquisita da un Golem della Fornace nelle Rovine di Unte, che è addormentato vicino alla Buco di Innaffiamento del Castello. Camminare vicino al Golem della Fornace lo sveglierà.

Effetto: La Lacrima Intrisa di Olio agisce in modo simile all'oggetto lanciabile Bomba di Olio, causando "una sudorazione oleosa" che impregna i nemici vicini di olio, rendendoli altamente suscettibili ai danni da fuoco.