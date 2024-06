Elden Ring: Shadow of the Erdtree è un gioco educativo, dato che vi insegna l'Inglese antico

In Elden Ring: Shadow of the Erdtree, il nome dell'Albero Ombra in italiano è chiaro e diretto, ma la versione inglese "Scadutree" ha suscitato curiosità, e un po' di confusione, tra i giocatori anglossassoni.

Questa parola deriva dall'inglese antico, dove "sc" si pronuncia come "sh", rendendo "Scadutree" equivalente a "Shadutree" o "Shadow Tree" (Albero Ombra). Questo termine ha origini linguistiche remote, risalenti a parole come "Sceadu", in inglese antico, evolutosi in "Schadowe" e, infine, in "Shadow".

La scoperta è stata resa nota da Dr. Doot, lo streamer che terminò Elden Ring con un sassofono, che ha diffuso il curioso dettaglio attraverso un post sul suo profilo X, il quale ha generato una serie di risposte che hanno aggiunto numerose curiosità sulle scelte fatte da FromSoftware in fase di localizzazione.

Questo termine, sebbene non reale, è coerente con l'uso di nomi di alberi in Elden Ring, come "Haligtree" (da "holy", sacro) e "Erdtree" (da "earth", terra). Questi nomi non solo indicano il loro aspetto fisico ma rappresentano concetti più profondi: il sacro, la vita terrena e l'ombra dell'aldilà. L'Albero Ombra rappresenta il regno dei morti, rafforzato dalla trama del gioco in cui le terre dell'ombra sono il luogo dove finiscono le anime dei defunti.

Questo scelta precisa di parole, oltre a mostrare la cura nei dettagli riposta da FromSoftware (la quale è molto attenta nel vagliare ogni singola localizzazione), arricchisce la lore del gioco.

La scelta dei nomi in Elden Ring dimostra un'attenzione ai dettagli e una ricchezza linguistica che arricchisce l'esperienza di gioco. In italiano, i nomi sono più diretti, ma la versione inglese offre un gioco di significati che collega la lingua moderna alle sue radici storiche.

Questo non solo aggiunge profondità al gioco, ma invita i giocatori a esplorare e apprezzare le sfumature linguistiche, e culturali, nascoste dietro ogni nome.