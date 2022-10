Trovare un modo originale per affrontare Elden Ring (che potete acquistare su Amazon) è ormai complesso. I fan, tra speedrun, mod e ogni genere di impresa assurda e perseveranza, hanno completato il gioco di FromSoftware in ogni modo possibile. Tuttavia, un giocatore è riuscito in qualcosa che ha richiesto un enorme mole di tempo e fatica. Nonostante il gioco offra una lista di armi immensa, infatti, un utente ha deciso di ignorarla totalmente e sfidare alcuni dei nemici più potenti del gioco col solo ausilio dei suoi pugni.

I have done the unthinkable – Godskin Duo has now been killed using only bare fists for damage. Another 5.5 hour fight.

I wasn't even sure if this was going to be possible lol pic.twitter.com/4ljAixGALl

— GinoMachino (@GinoMachino) October 6, 2022