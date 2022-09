Parlando di Elden Ring e della sua difficoltà immane, in un recente post su Reddit un utente ha rivelato di aver impiegato oltre 38 ore e ben 1831 tentativi per sconfiggere Malenia, uno dei boss più difficili dell’intero gioco. Dinamiche del genere sono all’ordine del giorno quando si parla di Elden Ring (come anche di Dark Souls e dei suoi seguiti), un videogioco open world che costruisce il suo fascino non soltanto sul mondo e sulla sua lore, ma anche sulla difficoltà alla base di ogni singolo avanzamento in game. Malenia, infatti, è uno dei muri più difficili da superare dell’intera esperienza, essendo sia difficile da affrontare in termini di combattimento che a livello di bonus passivi, avendone uno abbastanza fastidioso.

Elden Ring

Vulcanimelodies, questo il nome dell’utente suddetto, ha rivelato con il suo post di averci impiegato circa quattro mesi per sconfiggere questo boss, con tutta l’intenzione di continuare il suo viaggio in Elden Ring, con un conteggio di circa 7420 morti fino a ora (un quarto di queste soltanto con Malenia). Nel post è possibile verificare il tutto attraverso alcuni appositi video, con la conferma da parte dell’utente di non essersi mai servito di nessuna guida nel corso del suo viaggio.

Ovviamente le reazioni sotto al post da parte della community di Elden Ring sono state molteplici, anche se quasi tutte positive in merito all’impresa, arrivando a elogiare lo scontro e la dedizione dimostrata fino in fondo.

L’approccio studiato allo scontro, l’analisi di ogni mossa di Malenia e le opportune risposte hanno suscitato interesse nei fan del titolo, mettendo in mostra un altro dei lati più interessanti dell’intera esperienza. Imparare dai propri errori migliorando ogni tentativo resta una dinamica centrale dell’intero titolo, pronto a offrire sfide sempre più impegnative mano a mano che ci si avventura nel suo mondo. A voi è mai capitata una situazione del genere in Elden Ring?