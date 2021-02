Embracer Group non si ferma a Gearbox, acquistato anche un altro team

La giornata odierna è iniziata sicuramente col botto, proprio poche ore fa siamo venuti a conoscenza che Gearbox Entertainment si è unita al colosso svedese di Embracer Group. L’acquisizione è costata circa 1.3 miliardi di Dollari e permetterà ai creatori di Bonderlands di entrare a far parte della società diventando uno degli studi di maggiore importanza all’interno di Embracer Group.

È notizia di pochi minuti fa che il gruppo ha comprato anche Aspyr Media per 100 milioni di dollari di cui 40 di questi in azioni. Per chi non lo sapesse, Aspyr è una società con sede in Texas specializzata principalmente in port come ad esempio quello di Civilization VI per dispositivi mobile. Nonostante questo, ha pubblicato diversi titoli quindi stiamo parlando certamente di un’azienda molto attiva negli ultimi anni. Una mossa che sicuramente smuoverà il mercato videoludico per i prossimi anni a venire.

Insomma, questa può essere soprannominata la giornata di Embracer Group la quale è riuscita ad acquistare due aziende in salute e costante crescita. “Siamo entusiasti di unire le forze entrando a far parte della famiglia di Embracer Group. Siamo ormai nel settore del gaming da due decenni e mezzo, ma sembra di essere solo all’inizio. Non vediamo l’ora di esplorare le opportunità che ci verranno proposte dal team sviluppando giochi celebri per tutti i nostri appassionati” Ha dichiarato Michael Rogers, Co-fondatore e CEO di Aspyr Media.

Ci troviamo quindi di fronte all’ennesima acquisizione di Embracer Group, non sappiamo se sia l’ultima o stiano pianificando altre assimilazioni. La società svedese diversi giorni fa aveva dichiarato di essere in trattative anche con Easybrain, uno sviluppatore di giochi per dispositivi mobile per 640 milioni di dollari. Fateci sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate di questa serie di acquisizioni.