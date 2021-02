Gearbox: lo studio di Bordelands è stato ufficialmente acquisito

Con l’avvento della next-gen, abbiamo già assistito a tutta una serie di acquisizioni da parte di grosse compagnie. La più roboante fino ad oggi è sicuramente quella che ha visto Microsoft aggiudicarsi Bethesda/Zenimax e tutti i loro studi, ma questa mattina una nuova importante acquisizione sta per essere portata a temine: parliamo di Gearbox Entertainment che entrerà a far pare di Embracer Group.

L’acquisizione è costata 1.3 miliardi di Dollari, e permetterà ai creatori della saga di Bordelands di entrare a far parte del gruppo svedese. La transazione consentirà a Gearbox Entertrainment di accedere ad un nuovo capitale, così da agevolare la realizzazione di più giochi e diventare uno degli studi di maggiore importanza all’interno di Embracer Group, un gruppo in salute ed in costante crescita.

Solamente lo scorso novembre la società aveva annunciato di aver acquisito la bellezza di 12 studi di sviluppo insieme ad una società di pubbliche relazioni, tutto queso in un solo giorno. Nello stesso momento in cui Embracer Group ha annunciato l’accordo con Gearbox, ha anche dichiarato di essere in trattative per l’acquisto di Easybrain, uno sviluppatore di giochi per dispositivi mobile per 640 milioni di dollari.

A commentare l’acquisizione è stato il fondatore di Gearbox, Randy Pitchford, il quale ha dichiarato quanto segue: “la visione di Embracer come partner alleato impegna ad alimentare e accelerare le ambizioni di una serie di aziende imprenditoriali di successo, ingrandendo il valore collettivo. La sensazione in Gearbox è che siamo appena all’inizio, e questa transazione non è solo uno stimolo per il talento della nostra azienda, ma anche un propulsore che ci porterà in un entusiasmante futuro“. Cosa ne pensate di questa nuova acquisizione da parte di Embrace Grous? Quali prossimi progetti vi aspettate di vedere da Gearbox?