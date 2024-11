Enotria, arriva un nuovo update per PC e PS5 che migliora il gameplay

Le note di aggiornamento V.1.006 per Enotria: The Last Song sono ora disponibili per PC e PlayStation 5 (console acquistabile su Amazon), implementando modifiche al combattimento, aggiustamenti alle animazioni, correzioni di bug e altre novità. Disponibile da settembre su PC e PlayStation 5, il gioco continua a incorporare il feedback della community per migliorare l'esperienza di gioco.

La nuova patch introduce le impostazioni dei preset di equipaggiamento, consentendo ai giocatori di salvare fino a cinque configurazioni predefinite per ogni slot di salvataggio, facilitando la gestione e il trasferimento di oggetti tra i vari set. Un'altra significativa novità riguarda l'introduzione della statistica di "Danno Medio" nelle informazioni sull'arma, che fornisce un valore unificato tra danni fisici, Ardore e il danno elementale più elevato, aiutando così i giocatori a valutare rapidamente la potenza complessiva dell'arma.

Le novità non si fermano qui: sono state migliorate la visualizzazione della rarità delle armi, sia nell'inventario sia sul HUD durante il saccheggio, e aggiornate le definizioni italiane di alcune armi per una maggiore coerenza. La funzionalità di viaggio rapido è stata ottimizzata mostrando quali nodi di realtà dispongono di un'incudine per l'aggiornamento dell'equipaggiamento. Inoltre, sono stati risolti alcuni problemi visivi minori nel menu del negozio e una serie di bug legati ai trofei, che in alcuni casi impedivano il conseguimento del platino.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Questi aggiornamenti migliorano notevolmente il gameplay l'estetica del gioco, rendendo Enotria: The Last Song un titolo più rifinito. Gli sviluppatori hanno inoltre implementato nuove viste di camera per migliorare la guida del giocatore attraverso le diverse aree e una breve sequenza cinematografica per aumentare l'immersività della narrazione.

Di seguito trovate la lista completa:

Miglioramenti visivi della rarità delle armi : La rarità è ora mostrata in modo più chiaro e scritta nell'inventario. Il bordo della rarità delle armi viene ora mostrato anche nell'HUD quando si raccolgono oggetti. Le informazioni sulla rarità sono state aggiunte nei dettagli delle armi a destra per abbinarsi ai bordi.

Menu di Viaggio Rapido migliorato : Ora mostra quali Nodi di Realtà hanno un'incudine per potenziare l'equipaggiamento nelle vicinanze.

Risolti piccoli problemi visivi nel menu del Negozio.

Aggiornate e unificate le definizioni italiane di "Longsword" in "Spada Lunga" per riflettere meglio la classe.

Implementate nuove visuali della telecamera per migliorare la guida del giocatore in diverse aree.

La funzione di rispecchiamento (respec) è stata spostata da Veltha a Pulcinella.

Aggiunti comandi visibili nella parte del menu del tutorial iniziale.

Ora, quando cambi equipaggiamento attivo, i tuoi HP si scaleranno in percentuale.

Aggiunta una breve cutscene di Veltha per aumentare l'immersione.

Aggiunta una leggera illuminazione sul corpo del personaggio principale per migliorare la visibilità in alcune aree scure.

Migliorata la seconda fase del combattimento contro Giangurgolo per un’esperienza migliore.

HLOD migliorato leggermente, con ulteriori perfezionamenti in corso.

Migliorate la guida del percorso dorato e di Litumnia per facilitare l’esplorazione.

Migliorata l’illuminazione generale del gioco.

Migliorata la qualità degli effetti sonori (SFX) di alcuni elementi di gameplay per un feedback migliore.

Risolti problemi relativi ai trofei che talvolta rendevano impossibile ottenere il platino.

Migliorata la leggibilità di alcuni effetti visivi (VFX) come Pilastri, Fratture, esplosioni di Granate e Nodi di Realtà.

Trofei e obiettivi : Ora sono stati corretti.

[PS5] Migliorate e ottimizzate le impostazioni di Scalabilità: Grafica vs Prestazioni.

Fateci sapere che cosa ne pensate di tutti questi update. Il team si è comunque impegnato nel garantire ulteriori miglioramenti al gioco,