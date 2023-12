Epic Games batte Google, gli store digitali sono di fronte a un cambiamento?

Epic Games ha ottenuto una vittoria significativa su Google, spingendo Tim Sweeney ad anticipare la fine della celeberrima "commissione del 30%", imposta dai negozi digitali nei confronti degli sviluppatori.

Questo trionfo di Epic Games su Google è stato enfatizzato come un evento di grande portata sia per il mondo dei videogiochi che per l'attuale mercato digitale.

Sweeney, difatti, ha sottolineato questa vittoria come un'importante opportunità per sfidare, e potenzialmente debellare, la percentuale fissa che App Store e Google Play richiedono agli sviluppatori sulle vendite di beni digitali, aprendo le porte a un potenziale cambiamento epocale.

L'occasione per sollevare nuovamente la questione della commissione è giunta in risposta a un post di Florian Mueller che discuteva la sentenza favorevole di Epic Games contro Google, sottolineando il monopolio di Google Play.

Mueller ha commentato che questa vittoria potrebbe influenzare l'apertura di un negozio Xbox su Android, suggerendo che un negozio Android forte, al di fuori di Google, potrebbe essere un risultato positivo per il mercato.

Sweeney ha risposto all'ipotesi di Mueller affermando che Epic Games è favorevole alla libera concorrenza e sarebbe disposta a includere Fortnite in qualsiasi negozio che offrisse condizioni favorevoli agli sviluppatori.

Ha sottolineato l'importanza di offrire accordi vantaggiosi agli sviluppatori, indicando la prossima fine della tassa standard del 30% e di come Epic, una volta che la sentenza sarà definitiva, tornerà a battersi con Apple per la stessa ragione.

La quota del 30% è considerata una sorta di standard nell'industria dei negozi digitali per quanto riguarda la percentuale richiesta sulle vendite. Questa vittoria di Epic Games su Google potrebbe avere un impatto significativo su Epic Games e persino su Microsoft, aprendo prospettive future per profitti notevoli.

Sebbene la sentenza sia ancora soggetta ad appello, questo risultato potrebbe cambiare il panorama dei negozi digitali e delle loro politiche di commissioni, ponendo le basi per future negoziazioni più favorevoli agli sviluppatori.