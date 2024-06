Apple dice no agli emulatori PC e li blocca sia sull'App Store che sugli store di terze parti

Dopo aver aperto il suo ecosistema a store di terze parti e allo sviluppo di emulatori per console, Apple ha recentemente bloccato la proposta di UTM per il suo emulatore open source di PC su iOS. Nonostante Apple ora permetta l'integrazione di emulatori per console, sembra che ci sia una linea netta che separa la loro accettazione dalla quella degli emulatori per PC.

Questa decisione di Apple segna un punto di distinzione che classifica i PC in una categoria diversa rispetto alle console. La risposta alla proposta di UTM è stata chiara e definitiva, e Apple ha motivato il rifiuto appellandosi alla regola 4.7 della pagina App Review Guidelines. Questa regola, che disciplina mini app, mini giochi, giochi in streaming, chatbot, plug-in ed emulatori di giochi, è stata utilizzata per approvare altri emulatori come Delta e PPSSPP. Tuttavia, Apple ha dichiarato che questa normativa non si applica a UTM, poiché non si tratta di una console.

Il gruppo di sviluppatori UTM ha scelto di non contestare ulteriormente la decisione di Apple, dichiarando che in ogni caso l'emulatore non offre prestazioni ottimali su iOS a causa delle restrizioni su tecnologie come il compilatore JIT. In quest'ottica, non vale la pena proseguire la battaglia per l'inclusione dell'emulatore nell'App Store o sugli altri marketplace e gli sviluppatori hanno optato per rispettare la scelta di Apple.

La decisione di Apple segue le nuove norme introdotte dall'Unione Europea nell'aprile 2024, che hanno costretto l'azienda ad aprire le porte agli emulatori di giochi sull'App Store.

Tuttavia, Apple ha subito chiarito che gli sviluppatori di emulatori devono garantire che il software offerto sia conforme alle linee guida dell'App Store e alle normative vigenti. Nonostante il disappunto della community, dunque, Apple continua a mantenere una posizione rigida sulle applicazioni consentite nel proprio ecosistema.