Epic Games Store: arriva una feature molto richiesta dai giocatori

Se c’è una feature che da diverse generazioni ha diviso il pubblico di videogiocatori quella è il sistema degli achievement. Inizialmente proposta da Microsoft e successivamente inserita anche da Sony questa ha sicuramente portato ad un cambiamento nel modo di giocare. Il raggiungimento di un obiettivo finale appaga non poco gli appassionati che si divertono da tempo a mostrare i loro risultati sui vari social. Epic Games Store ad oggi non aveva attuato questo sistema ma sembra che tra poco il corposo negozio dell’azienda americana è pronta a darne il benvenuto.

A scoprirlo è iFireMonkey che sul proprio account Twitter ha analizzato il codice del launcher scoprendo che al suo interno ci sono tracce di achievement. Stando a quello scoperto dall’utente questi si divideranno in 4 fasce: bronzo, argento, oro e Epic. iFireMonkey ha inoltre scovato che a partire dallo scorso 28 gennaio Epic Games avrebbe confermato che “I tool per sviluppatori per configurare gli obiettivi di gioco sono quasi completati”. Potete leggere il tweet dedicato a questo indirizzo.

Ovviamente la situazione, come spesso capita, ha diviso gli appassionati, molti di questi infatti non sono convinti del sistema degli obiettivi ritenendolo poco appagante. Altri, al contrario hanno decisamente apprezzato, nonostante l’inserimento dopo diversi anni dall’apertura dello Store online. Insomma, dopo Epic Games Store solo Nintendo non ha attuato questa feature, rimane assolutamente plausibile che possa farlo nel tempo a venire, ma ad oggi non ci sono ovviamente notizie a riguardo. Se aspettavate questa caratteristica potrete quindi saltare di gioia, non è ancora chiaro quando verrà introdotto definitivamente ma immaginiamo che succederà nelle settimane a venire.

Epic Games Launcher News | Achievements It appears more progress has been worked on for the Epic Games Launcher and achievements! Achievement Tiers:

Bronze

Silver

Gold

Epic pic.twitter.com/S4NJ8EO8lu — iFireMonkey (@iFireMonkey) February 23, 2021

Cosa ne pensate di questa notizia? Volevate gli achievement nell’Epic Games Store? Che rapporto avete con gli obiettivi? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità in ambito videoludico.