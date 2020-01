Epic Games Store: Farming Simulator 19 gratis, svelati altri tre giochi gratis in arrivo

Nuova settimana, altro titolo in regalo per gli utenti dell’Epic Games Store: dopo l’intrigante The Bridge, disponibile gratuitamente fino ad oggi, i numerosissimi possessori di un account sul celebre store potranno infatti far proprio senza mettere assolutamente mano al portafoglio Farming Simulator 19.

Così come ogni altro dono precedentemente fatto dall’Epic Games Store, anche questa giro avremo solamente un periodo di tempo limitato per fare nostro il titolo in questione: Farming Simulator 19 potrà infatti essere aggiunto alle nostre librerie digitali in modo totalmente gratuito solamente fino al prossimo 06 febbraio alle 17 in punto. Potete fare vostro il titolo comodamente qui.

Per i pochi che non ne avessero mai sentito parlare Farming Simulator 19 è la penultima edizione della simulazione definitiva di agricoltura, un gioco che, nel suo genere, è a dir poco un’istituzione. Come riporta anche la nostra recensione del titolo, che potete trovare qui, infatti: “Farming Simulator 19 si conferma come solida e unica esperienza gestionale/simulativa di un’impresa agricola di grandi dimensioni, attraverso un sistema più che rodato e di indubbia difficoltà. Alla grande soddisfazione di veder crescere la propria azienda (magari in compagni di altri giocatori) rimane l’amaro in bocca per i tanti aspetti del gameplay rimasti identici nel corso delle precedenti versioni. Contemporaneamente però i passi avanti dal lato tecnico fanno guadagnare al titolo una sufficienza più che abbondante, confermandolo acquisto obbligatorio per gli appassionati o per chiunque voglia cimentarsi in un’esperienza simulativa alternativa ed impegnativa.” Per saperne ancora di più prima di scaricare il titolo potete trovare ulteriori informazioni nella pagina dedicata.

Come dicevamo poco fa il prossimo 06 febbraio 2020 alle 17:00 Farming Simulator 19 tornerà a prezzo pieno e a prendere il posto del simulatore di agricoltura sarà un trittico di giochi: Carcassone, Ticket to Ride e Pandemic. Tutti e tre saranno disponibili fino al 13 febbraio.